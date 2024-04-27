Школьники из России завоевали десять медалей на Менделеевской олимпиаде в Китае

В Китае прошла 58-я международная Мендлеевская олимпиада для школьников по химии. В ней приняли участие молодые люди из 26 стран мира. В этом году олимпиада проводилась на базе российско-китайского университета.

Россию представляли 10 старшеклассников — победители Всероссийской олимпиады по химии 2023/24 учебного года. Вся команда показала отличный результат и завоевала 10 медалей, рассказали в Минпросвещении России

В министерстве отметили, что впервые в этом году по итогам олимпиады были вручены три премии имени академика Валерия Лунина. Размер премий составил 1 млн рублей, 500 тыс. рублей и 350 тыс. рублей соответственно. Школьник из Москвы был удостоен премии имени академика Валерия Лунина III степени. Лауреатами I и II степени стали участники из Китая.

Соревнования в Китае стали важным этапом подготовки сборной РФ к участию в Международной химической олимпиаде, которая пройдет в июле этого года в Саудовской Аравии.

Фото: «Номер Один»



