Электрички на ВСЖД на месяц стали бесплатны для ветеранов войны

Право бесплатного проезда в пригородных поездах, курсирующих на участке Восточно-Сибирской железной дороги, с 27 апреля по 31 мая нынешнего года предусмотрено для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также - для сопровождающих их лиц, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Для оформления льготного проездного документа потребуются следующие документы:- документ, удостоверяющий личность пассажира;- документ, подтверждающий право на льготу (удостоверение участника Великой Отечественной войны, удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, удостоверение инвалида Великой Отечественной войны).Фото: company.rzd.ru