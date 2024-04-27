Общество 27.04.2024 в 12:49
Электрички на ВСЖД на месяц стали бесплатны для ветеранов войны
Льгота будет действовать с 27 апреля по 31 мая нынешнего года
Текст: Андрей Константинов
Право бесплатного проезда в пригородных поездах, курсирующих на участке Восточно-Сибирской железной дороги, с 27 апреля по 31 мая нынешнего года предусмотрено для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также - для сопровождающих их лиц, сообщили в пресс-службе ВСЖД.
Для оформления льготного проездного документа потребуются следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность пассажира;
- документ, подтверждающий право на льготу (удостоверение участника Великой Отечественной войны, удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, удостоверение инвалида Великой Отечественной войны).
Фото: company.rzd.ru
Для оформления льготного проездного документа потребуются следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность пассажира;
- документ, подтверждающий право на льготу (удостоверение участника Великой Отечественной войны, удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, удостоверение инвалида Великой Отечественной войны).
Фото: company.rzd.ru
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