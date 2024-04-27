В центре Улан-Удэ построят новые инженерные сети

В центре Улан-Удэ по мастер-плану построят новые сети теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и канализации. На реализацию проекта выделено 4,4 миллиарда рублей из федерального бюджета.

Подрядчики уже приступили к строительно-монтажным работам на сетях теплоснабжения. Сейчас они демонтируют дорожное полотно по пр. Победы, чтобы вскрыть проходной канал для замены труб. Приступить к замене труб на данном участке планируют 15 мая, рассказали в администрации города.

Также в этом году построят участки теплосети №2, №1 по ул. Трактовая, №2 и №3 по пр. Победы и №6 по ул. Свободы. В 2025 году планируют завершить строительство участков №4 и №5 по ул. Свердлова и ул. Куйбышева.

Сети водоснабжения и канализации обновят на 16 участках по улицам Свободы, Каландаришвили, Свердлова, Набережная, Фрунзе, Смолина, Куйбышева, Кирова, Коммунистическая и Калинина. На восьми участках работы проведут в этом году, еще восемь реконструируют в следующем.

Общая протяженность строительства и реконструкции сетей водоснабжения составит 7969 м, сетей канализации – 7074 м.

Как сообщил в мэрии, в ходе строительства инженерных сетей центральная часть города будет поэтапно перекрываться, чтобы минимизировать неудобства граждан.

Строительство сетей электроснабжения в рамках проекта запланировано на 2025 год.

Фото: Администрация Улан-Удэ