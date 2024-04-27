Общество 27.04.2024 в 14:56

В Улан-Удэ стартовал ремонт дороги по улице Лазо

Завершить работы планируют до 30 октября этого года
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Текст: Елена Патрикеева
В Улан-Удэ стартовал ремонт дороги по улице Лазо

В Улан-Удэ капитально отремонтируют дорогу по улице Лазо. Подрядчик уже начал снимать старый слой дорожного покрытия на одном из участков дороги. Затем дорожники начнут устанавливать бордюры.

Всего здесь отремонтируют дорогу общей протяженностью 1,17 км с устройством освещения. Завершить ремонт планируют до 30 октября 2024 года, сообщили в мэрии Улан-Удэ.

Как уточнили в администрации, в общей сложности в 2024 году по нацпроекту в Улан-Удэ отремонтируют 10 участков автомобильных дорог. Еще 2 объекта находятся на стадии согласования. На масштабные работы выделено 600 млн рублей.

Фото: скриншот видео Администрации Улан-Удэ

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