В Улан-Удэ медорганизации создали чат-боты

В Улан-Удэ медицинские организации создали чат-боты. Благодаря им пациенты смогут быстро получить нужную информацию.

В чат-боте «Детской республиканской клинической больницы» можно узнать: информацию о плановой и экстренной госпитализациях, контакты отделений больницы, как подготовиться к исследованиям, памятки по перечню анализов и документов для госпитализации, информацию о записи на прием, список разрешенных и запрещенных продуктов для передачи пациентам, оставить отзыв. Ссылки на боты в Viber, в Телеграме.

В чате «Республиканской клинической больницы им. Семашко»: режим работы, контакты отделений больницы, информация по записи, информация об анализах, вопрос-ответ, оставить отзыв. Ссылка на бот в Телеграме.

В «Республиканском кожно-венерологическом диспансере» есть онлайн-сервис «Проверь родинку онлайн» для самостоятельной диагностики на наличие факторов риска развития рака кожи, в частности меланомы. Ссылки на боты от Яндекс.Алиса, в Телеграме.

В чат-боте «Республиканского центра профилактики и борьбы со СПИДом» есть ответы на часто задаваемые вопросы, о правильной подготовке к исследованию, можно узнать стоимость необходимого исследования, информацию для иностранных лиц, ссылки на информационные ресурсы, оставить свои предложения и пожелания. Ссылка на бот в Телеграме.

В чат-боте «Республиканского перинатального центра» - режим работы, информация о записи на прием к врачу, контакты по отделениям, ответы на часто задаваемые вопросы. Ссылка на бот в Телеграме.

В «Бурят-Фармации» также есть свой чат-бот там можно узнать: наличие товаров в аптеках «Бурят-Фармации», адрес и режим работы нужной аптеки, проверить правильность выписанного рецепта, не выходя из поликлиники, чтобы сразу исправить возможные ошибки; телефон справочной службы аптек; оставить отзыв. Ссылка на бот в Телеграме.

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