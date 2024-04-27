Лесники призывают жителей Бурятии соблюдать правила пожарной безопасности

Сотрудники лесхозов в Бурятии проводят сейчас профилактические мероприятия: устанавливают аншлаги, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах, шлагбаумы, которые обеспечивают ограничение пребывания граждан в лесах республики.

На сегодня уже установлено 1535 аншлагов и 892 шлагбаума. Их установка производится у магистральных дорог общего пользования, проходящих через лесные участки, по границам территории, на которой введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.





Кроме этого, лесники проводят беседы, раздают листовки, расклеивают плакаты, призывают местных жителей соблюдать правила пожарной безопасности и не сжигать сухую траву с помощью специального громкоговорящего устройства лесопожарной техники, принимают участие в сельских сходах.

При обнаружении очагов возгорания лесники просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.

Напомним, в Бурятии сейчас действует особый противопожарный режим.





Фото: РАЛХ