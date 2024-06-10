Замужество и единое пособие на ребенка

Вопрос: «Здравствуйте! Как мать-одиночка я получаю единое пособие на несовершеннолетнего сына. Повлияет ли замужество на возможность получения данного пособия?»

Бутид Ц.

Если мама была единственным родителем и вышла замуж, но супруг не усыновил ребенка, то статус единственного родителя сохранится. Такой статус – объективная причина для отсутствия заработка в расчётном периоде, единое пособие будет назначено при нулевом доходе. Но при подаче заявления на единое пособие после вступления в брак доходы и имущество супруга будут учитываться при комплексной оценке нуждаемости семьи.

Напомним, что при назначении единого пособия применяется «правило нулевого дохода» - пособие может быть назначено семьям, в которых взрослые члены семьи имеют доход или объективные причины для его отсутствия. Одна из таких причин - уход за ребенком для единственного родителя.

При обращении за единым пособием родитель считается единственным, если второй родитель ребенка:

- не указан в свидетельстве о рождении;

- официально не установлен и записан в свидетельство о рождении со слов матери;

- признан безвестно отсутствующим или умершим;

- умер.

Такие родители могут не иметь заработка в расчетном периоде и получать единое пособие. При разводе родитель, с которым остается ребенок, не становится единственным, если второй родитель жив и указан в документах.