В Бурятии осудили организаторшу наркобизнеса

В Бурятии суд вынес обвинительный приговор организатору крупной наркогруппировки. Ею оказалась ничем не примечательная жительница Северобайкальска. Женщина не просто торговала дозами запрещенных веществ растительного происхождения – она создала преступную сеть с иерархией.

В 2024 году изворотливая дама решила, что пора дело брать в свои руки: собрала группу подельников и наладила каналы поставки дурман-травы на территорию нашего региона.

Сама женщина выступила в роли «генерального директора» криминального синдиката: отдавала приказы, координировала курьеров с закладчиками, а также следила за финансовыми потоками.

Прибыль от расфасованных по пакетикам наркосодержащих растений она не просто тратила, а пыталась легализовать – то есть «отмыть», чтобы запутать следы. Но Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Бурятия и УНК МВД отработали по ней более чем профессионально.

Сотрудники правоохранительных органов провели целую серию оперативных мероприятий, застали группу врасплох и возбудили уголовное дело.

«В ходе следствия всплыли не только факты сбыта, но и четыре покушения на продажу наркотиков», – рассказали в пресс-службе.

Северобайкальский городской суд признал ушлую бизнесвумен виновной по двум тяжким статьям. Учитывая, что женщина пошла на сделку со следствием и дала показания, ее приговорили к семи годам колонии общего режима.