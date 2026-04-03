Швейцарцы подарили Монголии две уникальные исторические ценности

В посольстве Монголии в Швейцарской Конфедерации состоялась важная церемония передачи двух древних монгольских рукописей и редких изданий, представляющих бесценное наследие Монголии. Об этом сообщает портал «Монцамэ». Эти ценные источники ранее находились в библиотеке Бернского университета и были возвращены на родину благодаря усилиям профессора Карениной Колльмар-Пауленц из Бернского института религиоведения.

Первый документ — рукопись начала XVII века, содержащая монгольский перевод «Сто тысяч песен» Миларепы — знаменитого тибетского монаха и поэта. Второй — неполное издание героического эпоса «Гэсэр» на монгольском языке, напечатанное в Пекине в 1716 году.

Успех этого проекта стал возможен благодаря многолетним исследованиям профессора Колльмар-Пауленц и её инициативе, а также официальному решению университета. Возвращение этих ценностей способствует сохранению, изучению и развитию монгольского культурного наследия и является примером успешного международного сотрудничества.

Посол Монголии в Швейцарии Д.Гэрэлмаа выразил благодарность исследователям и специалистам, участвовавшим в репатриации.