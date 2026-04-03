Культура 03.04.2026 в 14:02

Швейцарцы подарили Монголии две уникальные исторические ценности

Среди них старинный эпос «Гэсэр»
A- A+
Текст: Иван Иванов
Фото: montsame.mn

В посольстве Монголии в Швейцарской Конфедерации состоялась важная церемония передачи двух древних монгольских рукописей и редких изданий, представляющих бесценное наследие Монголии. Об этом сообщает портал «Монцамэ». Эти ценные источники ранее находились в библиотеке Бернского университета и были возвращены на родину благодаря усилиям профессора Карениной Колльмар-Пауленц из Бернского института религиоведения.

Первый документ — рукопись начала XVII века, содержащая монгольский перевод «Сто тысяч песен» Миларепы — знаменитого тибетского монаха и поэта. Второй — неполное издание героического эпоса «Гэсэр» на монгольском языке, напечатанное в Пекине в 1716 году.

Успех этого проекта стал возможен благодаря многолетним исследованиям профессора Колльмар-Пауленц и её инициативе, а также официальному решению университета. Возвращение этих ценностей способствует сохранению, изучению и развитию монгольского культурного наследия и является примером успешного международного сотрудничества.

Посол Монголии в Швейцарии Д.Гэрэлмаа выразил благодарность исследователям и специалистам, участвовавшим в репатриации.

Теги
монголия гэсэр

Все новости

Гороскоп для жителей Бурятии на 6 апреля 2026 года
06.04.2026 в 00:01
Спортсмены из Бурятии могут пройти кастинг на ТВ-шоу «Суперниндзя»
05.04.2026 в 17:20
Православные жители Бурятии отметили вербное воскресенье
05.04.2026 в 17:18
Роскачество рекомендует жителям Бурятии мыть яйца
05.04.2026 в 16:27
Монголию захлестнуло контрафактное топливо
05.04.2026 в 16:12
Бурятия занимает 50 место в рейтинге по строительству жилья
05.04.2026 в 16:09
Китайцы построят в Забайкалье умный погранпереход
05.04.2026 в 13:53
В Иркутске закрываются рестораны
05.04.2026 в 13:50
«Посигналь, если знаешь бурятский»
05.04.2026 в 13:37
Улан-Удэ готовится к цветочному буйству
05.04.2026 в 13:21
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 апреля

Читайте также
В Улан-Удэ завершился VII международный музыкальный конкурс «Найдал – 2026»
Обладательницей гран-при стала студентка Монгольской консерватории Сэлмэг Дамшаева
01.04.2026 в 14:41
Актриса из Бурятии расцеловала «Золотую маску»
Спецпремии удостоена Нина Туманова
31.03.2026 в 14:44
На «Голосе кочевников» в Бурятии споет Дима Билан
Звезда «нулевых» выйдет на сцену 11 июля
27.03.2026 в 16:09
Не стало артиста Молодёжного театра Улан-Удэ
После продолжительной болезни скончался Евгений Хабаров
27.03.2026 в 09:40
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru