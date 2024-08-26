Разгрузка товара во дворе жилого дома

Вопрос: «В нашем дворе в одном из подъездов открылся магазин. Теперь каждый день там разгружают товары. Постоянно ездят грузовые машины, громко гудят по утрам, сигналят. Можно ли как-то повлиять на это?»

Анастасия Л.

Роспотребнадзор разъясняет, что согласно санитарным требованиям, а именно СП 2.3.6.3668-20, не допускается загрузка материалов, продукции, товаров со стороны двора многоквартирного дома, где расположены входы в жилые помещения.

А также согласно п.139 СанПиН 2.1.3684-21 не допускается загрузка материалов, продукции, товаров со стороны двора многоквартирного дома, где расположены входы в жилые помещения.

Таким образом, загружать и выгружать товары у подъездов домов запрещено. Сообщить о нарушении можно на сайте Роспотребнадзора через сервис «обращение граждан» или на сайте территориального управления.