Общество 25.09.2024 в 09:00

Замена СНИЛС

В каких случаях она нужна?
A- A+
Текст: Номер один
Замена СНИЛС
Pixabay

Вопрос: «Нужно ли менять СНИЛС после смены фамилии?» 

Надежда Сергеевна З.

После смены фамилии, имени и/или отчества нужно обязательно обновить СНИЛС - данные в нем должны соответствовать паспорту.

Для этого вам понадобятся:

- заявление;

- паспорт;

- документ, на основании которого были изменены данные. Например, свидетельство о браке.

Внести изменения в СНИЛС можно несколькими способами:

- в СФР или МФЦ по месту жительства;

- через работодателя;

- на сайте СФР с помощью профиля на портале госуслуг.

Обновление займет до пяти дней. При этом номер СНИЛС останется прежним, Соцфонд только актуализирует ваши личные данные в своей системе. Поскольку зеленые пластиковые карточки больше не выдают, вы получите уведомление о регистрации с новой фамилией.

Теги
справбюро

Все новости

В Бурятии отметят Всероссийский день ходьбы – 2024
25.09.2024 в 10:34
В Бурятии нашли почти 200 гектаров дикорастущей конопли
25.09.2024 в 10:28
По городу Улан-Удэ размещено более 500 торговых павильонов
25.09.2024 в 10:23
За избиение школьников на подростков из Бурятии заведут уголовное дело
25.09.2024 в 10:08
В Бурятии ищут причины перевернувшегося на дороге автобуса с пассажирами
25.09.2024 в 09:49
Кто не знает прошлого, тот не имеет будущего
25.09.2024 в 09:43
В Бурятии создадут первый гастрономический путеводитель
25.09.2024 в 09:31
Замена СНИЛС
25.09.2024 в 09:00
Из Крыма в Иркутск этапировали бабушку, убившую двух внуков
24.09.2024 в 19:14
180 семей в районах Бурятии обеспечили пожарными извещателями
24.09.2024 в 17:30
ЗУРХАЙ
с 25 сентября по 1 октября

Читайте также
В Бурятии нашли почти 200 гектаров дикорастущей конопли
Информацию о находке передали в службу наркоконтроля
25.09.2024 в 10:28
По городу Улан-Удэ размещено более 500 торговых павильонов
Каждый из них обязан согласовать эскиз внешнего вида с администрацией города
25.09.2024 в 10:23
За избиение школьников на подростков из Бурятии заведут уголовное дело
Такое поручение дали из Москвы
25.09.2024 в 10:08
Кто не знает прошлого, тот не имеет будущего
В Бурятии онкологическая служба отметила 75-летие со дня основания
25.09.2024 в 09:43
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru