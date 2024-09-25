Замена СНИЛС
Вопрос: «Нужно ли менять СНИЛС после смены фамилии?»
Надежда Сергеевна З.
После смены фамилии, имени и/или отчества нужно обязательно обновить СНИЛС - данные в нем должны соответствовать паспорту.
Для этого вам понадобятся:
- заявление;
- паспорт;
- документ, на основании которого были изменены данные. Например, свидетельство о браке.
Внести изменения в СНИЛС можно несколькими способами:
- в СФР или МФЦ по месту жительства;
- через работодателя;
- на сайте СФР с помощью профиля на портале госуслуг.
Обновление займет до пяти дней. При этом номер СНИЛС останется прежним, Соцфонд только актуализирует ваши личные данные в своей системе. Поскольку зеленые пластиковые карточки больше не выдают, вы получите уведомление о регистрации с новой фамилией.