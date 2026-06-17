В Бурятии из окна квартиры на третьем этаже выпала маленькая девочка

В Заиграевском районе Бурятии вечером 12 июня из окна квартиры на третьем этаже выпала 3-летняя девочка. Она находилась на кухне без присмотра взрослых. Сообщение поступило в районный отдел МВД от сотрудников Заиграевской ЦРБ.

Малышку с полученными телесными повреждениями доставили в Улан-Удэ – в реанимационное отделение Детской республиканской клинической больницы.

В полиции подчеркнули, что законному представителю 23 года. Семья на профилактическом учете не состоит.