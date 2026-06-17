Происшествия 17.06.2026 в 09:27

В Бурятии из окна квартиры на третьем этаже выпала маленькая девочка

Несчастный случай произошел в Заиграевском районе
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Текст: Карина Перова
В Бурятии из окна квартиры на третьем этаже выпала маленькая девочка
Фото: архив «Номер один»

В Заиграевском районе Бурятии вечером 12 июня из окна квартиры на третьем этаже выпала 3-летняя девочка. Она находилась на кухне без присмотра взрослых. Сообщение поступило в районный отдел МВД от сотрудников Заиграевской ЦРБ.

Малышку с полученными телесными повреждениями доставили в Улан-Удэ – в реанимационное отделение Детской республиканской клинической больницы.

В полиции подчеркнули, что законному представителю 23 года. Семья на профилактическом учете не состоит.

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