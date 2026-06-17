Общество 17.06.2026 в 09:37
В России запретят банкноты из «банка приколов»
Депутаты Госдумы всерьез решили побороться против розыгрышей и шуток
Текст: Иван Иванов
Депутаты Госдумы и Центральный банк обсуждают меры для борьбы с изготовлением и сбытом предметов, имеющих сходство с российскими банкнотами и монетами, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Как сообщают РИА «Новости», ранее, в январе, Центральный банк РФ опубликовал доклад, в котором предложил установить запрет на изготовление и сбыт предметов, схожих с российскими банкнотами и монетами (банкноты из так называемого «банка приколов»). Регулятор отмечал, что для поддержания чистоты налично-денежного оборота проводит мероприятия по исключению случаев изготовления и распространения на территории РФ банкнотоподобных изделий и копий монет Банка России.
Аксаков подчеркнул, что обсуждение этой темы продолжается в том числе с Центральным банком, который наиболее заинтересован в реализации подобных нормативов. В то же время, по словам депутата, для закрепления таких мер в законодательстве потребуется подготовить соответствующее правовое решение. Он отметил, что такие меры необходимы для защиты граждан от мошенников, и подчеркнул важность борьбы с выпуском и распространением фальшивых и похожих на реальные деньги предметов.
В общем, запреты идут за запретами. Порадоваться и дружески подшутить над коллегами на праздниках скоро уже не получится.
Как сообщают РИА «Новости», ранее, в январе, Центральный банк РФ опубликовал доклад, в котором предложил установить запрет на изготовление и сбыт предметов, схожих с российскими банкнотами и монетами (банкноты из так называемого «банка приколов»). Регулятор отмечал, что для поддержания чистоты налично-денежного оборота проводит мероприятия по исключению случаев изготовления и распространения на территории РФ банкнотоподобных изделий и копий монет Банка России.
Аксаков подчеркнул, что обсуждение этой темы продолжается в том числе с Центральным банком, который наиболее заинтересован в реализации подобных нормативов. В то же время, по словам депутата, для закрепления таких мер в законодательстве потребуется подготовить соответствующее правовое решение. Он отметил, что такие меры необходимы для защиты граждан от мошенников, и подчеркнул важность борьбы с выпуском и распространением фальшивых и похожих на реальные деньги предметов.
В общем, запреты идут за запретами. Порадоваться и дружески подшутить над коллегами на праздниках скоро уже не получится.
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