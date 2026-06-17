Мэр Улан-Удэ о ремонте Арбата: «Работа кипит»

«Работа кипит. Проект сложный, но подрядчик идет строго по графику. Строителей на объекте хватает. В данный момент мы проходим трудоёмкий и важный этап – укладку бетонной подушки. Это кропотливая работа, требующая идеальной точности, ведь это основа для будущей гранитной плитки. Контроль за качеством и сроками по моему поручению – ежедневный», - сообщил Игорь Шутенков в своем канале в «МАКСе».





«Электромонтаж: 100% готово. Все кабели проложены. Это база для будущего освещения. Ливнёвка: 90% готово. Система успешно прошла гидравлические испытания. Новая ливневая канализация решит проблему водоотвода и защитит улицу от подтоплений. Планировка грунта: 80% (завершающая стадия). Мы готовим идеальную геометрию для укладки основания. Основание из щебня: 50%. Укладывается послойно с уплотнением. Слаботочные системы: 35%. Прокладываем оптоволокно и кабели для связи и безопасности», - рассказал о ходе работ градоначальник.





«Скоро подрядчик приступит к укладке гранитной плитки. Особое внимание уделяем безбарьерной среде. Сделаем удобные съезды с тротуаров. Легендарные торшеры останутся на своих местах. Их ждёт бережная реставрация и новая, яркая светодиодная подсветка. Фонтан «Рыбки» станет «сухим» с арками. Бронзовые скульптуры будут отреставрированы и займут центральное место в обновлённой чаше. Арт-объекты - «Рог изобилия» и «Две птицы» - получат новые величественные постаменты из натурального гранита с подсветкой. Вместо старых тополей мы высадим новые деревья. Насаждения будут многоуровневыми: клёны, черёмуха, декоративные кустарники и ковёр из многолетних цветов», - сообщил Игорь Шутенков.





Фото: мэрия Улан-Удэ

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил, как идет ремонт на Арбате.По словам мэра, подрядчик уже вышел на стадию завершения прокладки инженерных коммуникаций.Также в рамках благоустройства улицы капитально отремонтирована теплосеть у ТЦ «Курбатовский», что позволит избежать аварий. Будет убрана и «паутина» из электропроводов над домами – улица станет визуально чище.