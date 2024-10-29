Аэропорт «Байкал» проверили на наличие безбарьерной среды

Новое здание аэропорта «Байкал» проверили на соответствие стандартам безбарьерной среды и насколько комфортно в нем будет людям с ограниченными возможностями здоровья. Его посетила руководитель общественного фонда инвалидов-колясочников «Общества без барьеров» Галина Горбатых.





- Сегодня руководитель «Общества без барьеров» Галина Алексеевна Горбатых провела предварительный осмотр инфраструктуры нашего нового аэровокзала, - сообщил директор аэропорта Дмитрий Гармаев.

Аэропорт оснащён лифтом, эскалатором, специальной тактильной плиткой, устройствами для слабовидящих и слабослышащих. Но есть места, на которые необходимо обратить внимание (например, доступные туалетные кабинки с пеленальными столиками).

- Мы их будем обязательно улучшать. Благодарим Галину Алексеевну за бесценный опыт и рекомендации настоящего профессионала. Работаем! – подытожил Дмитрий Гармаев.

Фото: тг-канал аэропорта «Байкал»