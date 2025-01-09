Общество 09.01.2025 в 10:17

В Бурятии с нового года вводится новый грант для развития сельского хозяйства

Он поддержит ветеранов и участников СВО
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии с нового года вводится новый грант для развития сельского хозяйства

В Бурятии с нового года вводится новая мера федеральной господдержки - грант «Агромотиватор», который станет доступен для участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий.

Эта программа направлена на содействие участникам СВО в начале предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе и предоставит им возможность открыть собственное дело, что станет важным шагом к реинтеграции в гражданскую жизнь.

- Заявки на получение гранта смогут подавать участники СВО, зарегистрированные как главы фермерских хозяйств, или те, кто намеревается создать свое дело в сельском хозяйстве. Финансирование будет выделяться из федерального и республиканского бюджетов, при этом субсидия может покрывать до 90% затрат от представленного бизнес-плана. Грант можно использовать для различных направлений сельскохозяйственной деятельности, - сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Кроме нового гранта, министерство сельского хозяйства Бурятии уже предоставляет поддержку через программу «Агростартап». Эта инициатива финансово помогает развитию семейных ферм и ориентирована также на участников СВО, которые могут получить дополнительные баллы при подаче заявок. На сегодняшний день три участника уже смогли реализовать свои проекты и получить финансирование по этой программе.

2025 год объявлен Годом защитника Отечества по решению Президента России Владимира Путина. Эти меры являются символом уважения к военнослужащим и направлены на помощь в их социальной адаптации.

 

Фото: Номер один

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