В России почти половина демобилизованных участников СВО не может найти работу

Правительство России утвердило план мероприятий по повышению уровня трудоустройства участников специальной военной операции. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что по состоянию на 1 мая 2025 года почти половина вернувшихся с СВО военных находится без работы, передает «Интерфакс». Трудоустроились только 57% демобилизованных участников спецоперации.Из тех, кто начал трудовую деятельность, четыре из пяти подписали трудовые договоры. Остальные 20% выбрали форму самозанятости, ИП или сочетание нескольких видов деятельности.Голикова уточнила, что план мероприятий направлен на «выстраивание взаимодействия органов государственной власти, организаций, фондов, при котором каждый вернувшийся участник специальной военной операции будет охвачен соответствующими мерами в зависимости от его жизненной ситуации и потребностей».План включает семь блоков мероприятий. Среди них - вовлечение в занятость участников СВО, в том числе создание механизма для проактивного выявления тех, кто по разным причинам не обратился в службу занятости, и предложение им мер поддержки по трудоустройству. Также в план включены пункты о содействии в получении необходимых документов для трудоустройства, об обучении сотрудников службы занятости для работы с участниками СВО, о создании региональных баз работодателей и рабочих мест для трудоустройства, проведение специализированных ярмарок вакансий, о создании условий для ведения предпринимательской деятельности, самозанятости, в том числе в сельской местности и о психологической, социальной и правовой поддержке.