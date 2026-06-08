Зурхай на понедельник, 8 мая

Благоприятно: для родившихся в годы Собаки и Овцы; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения одежды, вывешивать хий морин - флажок «Конь удачи» - людям года Свиньи, Овцы, Зайца, принимать монашество, совершать омовения и прочие умиротворяющие и «жесткие» действия, строить дома, дамбы и печи.Неблагоприятно: заниматься государственными делами (возведение на должность, принятие закона и т. д.), копать колодцы и каналы, освящать дуганы и другие объекты почитания, торговать, заключать договоры (становиться друзьями), полагаться на подчиненных, совершать первые важные дела в жизни младенца - праздновать день рождения и выносить ребенка из дома.Стрижка волос: к богатству.Дорога: благоприятно отправляться в путь (кроме направления на запад).Фото: Номер один