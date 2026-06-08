ЭКО для пары из Бурятии обернулось трагедией

Александра и Юрий Комаровы (имена и фамилии изменены) мечтали о ребенке. Но естественная беременность все не наступала, тогда они обратились в клинику, прошли через процедуру ЭКО - использовали донорскую яйцеклетку. Долгожданная беременность наступила. Но радость обернулась горем: на сроке 12 недель врачи обнаружили у плода хромосомную аномалию - синдром Патау. Супруги приняли решение сохранить беременность, и на свет появился мальчик с тяжелыми врожденными патологиями. Убежденные, что клиника не провела необходимые исследования и использовала некачественный биоматериал, супруги обратились в суд. Они требовали 5 млн рублей компенсации морального вреда каждому.Александра Комарова долго не могла забеременеть. Обследования показали: нужны вспомогательные репродуктивные технологии. В 2021 году она получила направление и обратилась в клинику. 19 апреля заключила договор на платные медицинские услуги.Врачи диагностировали бесплодие, связанное с эндокринными нарушениями, и рекомендовали использовать донорскую яйцеклетку. Александра согласилась. Донора тщательно проверили: она прошла генетическое обследование, у нее не было хронических болезней и она не являлась носителем тяжелых наследственных заболеваний. У мужа Юрия также не выявили серьезных проблем.В октябре 2021 года Александра вступила в программу ЭКО. Эмбрионы получили, перенесли в полость матки. Беременность наступила.Радость длилась недолго. На первом УЗИ-скрининге на сроке 12 недель врачи обнаружили серьезные отклонения. Риск синдрома Патау - тяжелой хромосомной аномалии - был высоким. Александре предложили инвазивное исследование - биопсию ворсин хориона. Процедура подтвердила худшие опасения: у плода выявлена трисомия 13-й хромосомы.Синдром Патау - это множественные врожденные пороки развития, тяжелая умственная отсталость. Большинство детей с таким диагнозом не доживают до года. Врачи провели консилиум, подробно объяснили супругам ситуацию. Им предложили прерывание беременности по медицинским показаниям. Но Александра и Юрий после долгих раздумий приняли смелое решение сохранить беременность.21 апреля 2022 года Александра подписала информированное согласие о сохранении беременности. Она знала, на что идет, но надежда оказалась сильнее холодных цифр статистики. В сентябре 2022 года родился ребенок. Мальчик появился на свет с тяжелыми пороками развития, подтвердившими пренатальный диагноз.Семья Комаровых была уверена: в больнице допустили ошибку. Почему не провели преимплантационное генетическое тестирование (ПГТ) эмбрионов до их переноса? Это исследование позволяет выявить хромосомные аномалии еще на стадии клеток и отобрать только здоровые эмбрионы. Почему не проверили донорский материал более тщательно? Ведь именно из-за «некачественной» яйцеклетки, по мнению родителей, ребенок и родился больным.Александра потребовала у клиники компенсацию морального вреда - 5 млн рублей себе, столько же мужу и сыну (в лице законного представителя). Также семья просила вернуть деньги, потраченные на ЭКО, и оплатить дополнительные расходы на лечение и реабилитацию ребенка.Суд назначил комплексную судебно-медицинскую экспертизу. Специалисты ведущих учреждений страны ответили на главные вопросы. Во-первых, показаний для проведения ПГТ у Александры не было. Согласно приказу минздрава, такое тестирование показано, если у родителей есть высокий риск рождения детей с наследственными заболеваниями, подтвержденный генетическим обследованием. У супругов Комаровых такого риска не обнаружили. Донор также был проверен по всем правилам, и оснований подозревать ее в носительстве «поломанных» генов не имелось.Во-вторых, трисомия 13-й хромосомы (синдром Патау) в подавляющем большинстве случаев возникает случайно, как генетическая «ошибка» при делении клеток. Она не наследуется от родителей. Риск такой мутации увеличивается с возрастом матери, но в случае с донорской яйцеклеткой этот фактор вообще не работал. Эксперты были категоричны: дефектов оказания медицинских услуг сотрудники клиники не допустили.Районный суд 17 декабря 2025 года рассмотрел иск. Судья пришел к выводу: клиника не виновата в рождении больного ребенка. Прямой причинно-следственной связи между действиями врачей и трагедией нет. Однако формальное упущение - отсутствие рекомендаций по снижению веса - все же имело место, и это само по себе нарушает права пациентки как потребителя медицинских услуг. Поэтому суд взыскал с клиники в пользу Александры 100 тыс. рублей компенсации морального вреда и штраф 50 тыс. рублей. В требованиях мужа и ребенка отказано полностью.Ни одна из сторон не осталась довольна. Истцы подали апелляцию, настаивая на максимальной сумме. Ответчик тоже обжаловал решение, требуя полного отказа.Верховный суд Бурятии 13 апреля 2026 года изменил решение первой инстанции. Коллегия согласилась, что прямых дефектов в лечении нет и рождение ребенка с синдромом Патау - это трагическая случайность, а не следствие ошибок врачей. Но и игнорировать отсутствие рекомендаций по снижению веса нельзя. Однако суд счел, что 100 тысяч - слишком много за такое упущение. Сумму компенсации снизили до 40 тыс. рублей. А штраф отменили полностью, посчитав, что спор сложный и у клиники не было возможности добровольно удовлетворить требования до суда.Процедура ЭКО, как правило, воспринимается как панацея, спасение от бесплодия и возможность обрести ребенка несмотря ни на что. И в большинстве случаев это так и есть. Процедура, которая еще каких-то 100 лет назад казавшаяся фантастикой, сегодня – рядовая история.Однако мало кто знает о возможных рисках, которые, хоть и маловероятно, но все же не равны нулю. Комаровы прошли через процедуру ЭКО, использовали донорский материал, сделали все, что могли, но получили нездорового ребенка. И закон оказался на стороне врачей. Суд подтвердил: даже самые современные репродуктивные технологии не дают 100%-ной гарантии рождения здорового малыша. Генетические мутации могут возникать спонтанно, и предугадать или предотвратить их невозможно.Сама же Александра Комарова, ее муж и сын остались, по сути, ни с чем. Их боль не оценена в миллионы, а признана не связанной с качеством услуг клиники.Иногда в ситуации просто нет виноватых, и от этого тяжелее принять беду.