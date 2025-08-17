В Бурятии гудроновый лес убивает животных

- Лужи находятся в лесочке неподалеку от села. От нас полкилометра по трассе, напротив деревни. Три штуки этих ям с битумом. Две больших и одна поменьше. И, самое главное, ямы глубокие. Тонет и скот, и дикие животные. Старожилы говорят, что эти ямы - это наследие асфальтобетонного завода. Никто не ликвидирует лужи... А мы их даже огородить не можем, потому что центральная экологическая зона. Делать ничего нельзя, а то, что здесь гудрон — это ничего.











- В зависимости от состояния и вида гудрон может относиться как к III, так и ко II классу опасности. Утилизацией отходов II и III класса опасности занимаются специализированные организации, имеющие лицензию на работу с опасными отходами. Они проводят сбор, транспортировку, обработку и утилизацию или обезвреживание этих отходов.











- Засыпать гравием неэффективно – он утонет, а потом камни все равно вытолкнет на поверхность. И это все равно, что заметать грязь под ковер – проблему решить не поможет, - объясняют экологи.











В редакцию «Номер один» обратились жители села Кика Прибайкальского района. Люди умоляют помочь им с застарелой экологической проблемой. В ближайшем к поселению лесу стоят огромные гудроновые лужи, где периодически гибнут коровы. Жители знают об опасности этой черной трясины, и есть страх за детей, за скот, за экологию. Наше издание разобралось, откуда эти лужи и почему никто не стремится обезопасить людей и животных от неминуемой гибели.«Достопримечательность» в виде гудроновых луж в кикинских лесах появилась еще в 1980-е годы. Но с исчезновением СССР и спустя десятилетия лужи никуда не делись. Как нам сообщила местная жительница Екатерина (имя изменено), этим летом там уже утонули два теленка.Екатерина говорит, что живет в Кике относительно недавно.- Здесь раньше был завод, делали асфальт. А сейчас от завода лишь развалины да эти лужи. Предприятия нет, а отходы от него остались. В лужах с гудроном тонул и продолжает гибнуть домашний скот, а также дикие животные — козы, медведи, - рассказывает жительница Кики.Был случай, когда в тягучей жидкости завязла корова. Труп буренки до сих пор находится в трясине. На фотографиях, которые Екатерина прислала нам, отчетливо видно погибшее животное.- Нужно хоть как-то огородить этот битум. Можно было бы использовать эту массу для ремонта дорог, еще куда-то применить. Почему никаких мер не принимается, неужели нельзя закрыть? – возмущается наша собеседница.Мы спросили, что скот делает в лесу? Неужели нет мест для выпаса в селе? Екатерина говорит, что в селе условий для выпаса нет, поэтому животные ходят по опушкам леса. И путь пролегает как раз через эти лужи.Глава сельского поселения «Нестеровское», в которое входит и село Кика, Людмила Тугаринова говорит, что о проблеме знает и в 2023 году предпринимала попытку ликвидировать загрязнение.- Завод закрылся в 1996 году, а вот это все осталось… Сейчас участок находится в федеральной собственности. Мы даже не знаем, сколько там метров глубина у этих луж. В 2023 году ЭкоАльянс очищал территорию от мусора, но битум вывезти не смогли. Техника ведь нужна специальная для гудрона. Да и куда его вывозить? Он ведь только сжигается, — сообщила нам глава поселения.В ЭкоАльянсе нам сообщили, что в 2023 году действительно убирали несанкционированную свалку в этой местности. Она находилась в паре километров от реки Кики. Площадь свалки составляла 3 га.- 16 ноября 2023 года указанная свалка была ликвидирована, составлен акт ликвидации места несанкционированного складирования ТКО, подписанный главой сельского поселения «Нестеровское», - сообщили нам в ЭкоАльянсе.Что касается уборки гудрона, его утилизацией занимаются другие организации. В полномочия ЭкоАльянса это не входит.С 1 марта 2022 года федеральный оператор (ФГУП «ФЭО») отвечает за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию и обезвреживание отходов I и II классов опасности на всей территории Российской Федерации.Сбор, транспортировка, обработка и утилизация или обезвреживание отходов осуществляются на основании договора возмездного оказания услуг, - разъяснили нам в пресс-службе ЭкоАльянса.Добавим, что гудрон отравляет почву. В химический состав отходов нефтепереработки входят смолистые вещества, органика, продукты полимеризации ненасыщенных углеводов. Свободная серная кислота в гудронах доходит до 70% от массы. Такие участки должны быть огорожены, чтобы не было доступа ни для животных, ни для людей. Однако, как мы видим, по факту меры не предпринимаются. Оставаясь в земле десятилетиями, гудрон разъедает защитные слои и попадает в почву и воду, грозя окружающим территориям экологической катастрофой.Последствия этого – деградация почв, загрязнение рек и подземных вод и угроза здоровью людей, а также озеру Байкал.В Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуре на наш запрос о гудроновых лужах вблизи Кики сообщили, что никаких жалоб и обращений по этому поводу в ведомство не поступало, и пообещали организовать проверку.По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования. Вопрос об ответственности за нарушение требований действующего законодательства будет решен по результатам проверки с учетом установленных обстоятельств, отметили в надзорном учреждении.Экологи считают, что очистка битумной массы обойдется слишком дорого, поэтому правильнее все просто ликвидировать.Чаще всего в России для ликвидации подобных «озер» используют такой метод: дожидаются зимы и, когда гудрон замерзает, спецтехникой выкапывают замороженную массу и вывозят.Любой способ спасения леса от битумных луж требует приличных затрат. Вряд ли райадминистрация сумеет справиться с такими суммами. Завод отработал, свой доход получил и оставил после себя опасные хранилища, а разгребать придется местной власти, но для начала необходимо услышать вердикт прокуратуры.Фото: предоставлено жителями села Кика