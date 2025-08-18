Общество 18.08.2025 в 13:33
Житель Улан-Удэ продал за полмиллиона арендованную машину
Для этого он сделал липовый договор о разрешении продажи авто
Текст: Карина Перова
Житель Улан-Удэ продал арендованный автомобиль за полмиллиона рублей. В полицию обратился индивидуальный предприниматель, занимающийся каршерингом. Тот рассказал, что около двух месяцев назад 30-летний молодой человек арендовал машину на неделю.
Затем он продлевал срок аренды, а после и вовсе перестал выходить на связь. Когда бизнесмен приехал на адрес, который показывал GPS-трекер, выяснилось, что арендованное авто было продано третьему лицу.
По словам покупателя, он приобрел машину за 500 тысяч рублей. Он предоставил договор купли-продажи, а также договор о разрешении продажи транспортного средства, который оказался поддельным.
«Сотрудниками уголовного розыска задержан нигде не работающий житель Улан-Удэ. Похищенное изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - отметили в МВД по Бурятии.
Затем он продлевал срок аренды, а после и вовсе перестал выходить на связь. Когда бизнесмен приехал на адрес, который показывал GPS-трекер, выяснилось, что арендованное авто было продано третьему лицу.
По словам покупателя, он приобрел машину за 500 тысяч рублей. Он предоставил договор купли-продажи, а также договор о разрешении продажи транспортного средства, который оказался поддельным.
«Сотрудниками уголовного розыска задержан нигде не работающий житель Улан-Удэ. Похищенное изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - отметили в МВД по Бурятии.