Житель Улан-Удэ продал за полмиллиона арендованную машину

Житель Улан-Удэ продал арендованный автомобиль за полмиллиона рублей. В полицию обратился индивидуальный предприниматель, занимающийся каршерингом. Тот рассказал, что около двух месяцев назад 30-летний молодой человек арендовал машину на неделю.Затем он продлевал срок аренды, а после и вовсе перестал выходить на связь. Когда бизнесмен приехал на адрес, который показывал GPS-трекер, выяснилось, что арендованное авто было продано третьему лицу.По словам покупателя, он приобрел машину за 500 тысяч рублей. Он предоставил договор купли-продажи, а также договор о разрешении продажи транспортного средства, который оказался поддельным.«Сотрудниками уголовного розыска задержан нигде не работающий житель Улан-Удэ. Похищенное изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - отметили в МВД по Бурятии.