На Бурятию надвигаются дожди и грозы

С 21 по 23 мая в Бурятии ожидаются дожди, грозы, град, а в горах - снег и ветер до 24 м/с. Помимо этого, синоптики предупредили о понижении температуры воздуха на 8 и более градусов.

21 мая ночью по юго-западу, днем на большей части территории дожди, местами сильные дожди, грозы, град, в горах юго-запада мокрый снег, по крайнему северу без осадков. Ветер восточный 6-11, днем в отдельных районах 15-20, при грозах до 24 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12°, по юго-западу и северу +4…-1°, днем +16…+21°, по востоку и северу до +22…+26°, по Прибайкалью и юго-западу +9…+14°.

22 мая облачно, на большей части территории дожди, ночью в горах юго-запада и севера мокрый снег, днем местами грозы, возможен град. Ветер ночью восточный, утром и днем с переходом на северо-западный 7-12, днем в отдельных районах до 15-20, при грозах до 24 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10°, местами по юго-западу и северу +4…-1°, днем +15…+20°, по Прибайкалью, местами юго-западу +8…+13°.

23 мая на большей части территории республики дожди, ночью по крайнему северу сильные дожди, в горных районах с мокрым снегом, днем по востоку местами грозы, возможен град. Ветер северо-западный 7-12, днем в отдельных районах до 15-20, при грозах до 24 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10°, местами по юго-западу и северу до +2…-3°,днем +8…+13°, по востоку и северу до +14…+19°.

