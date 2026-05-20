В Бурятии заиграевские энерговоры нанесли миллионный ущерб

За четыре месяца 2026 года в Заиграевском районе Бурятии зафиксировали 43 случая хищения электроэнергии – 253 728,11 кВт почти на 1,1 млн рублей.

Также специалисты выявили четыре факта самовольного присоединения после отключения из-за долгов – 105 366,09кВт на сумму 454 тыс. руб.

Энерговоры не только наносят финансовый ущерб сетевой компании, но и провоцируют сбои в электроснабжении перепады напряжения в сети.

«В результате из строя может выйти бытовая техника, причем не только у правонарушителей, но и у их соседей. Кроме того, противоправные действия могут привести к электротравме окружающих, в плоть до летального исхода», - заключили в Заиграевском РЭС.