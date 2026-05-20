20.05.2026 в 15:10

В Латвии заблокировали несколько бурятских сайтов

В списке есть и минкульт Бурятии
Текст: Номер один
Как стало известно «Номер один», Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) заблокировал несколько бурятских сайтов.

По мнению латвийских спецслужб, эти информационные ресурсы распространяют контент, «угрожающий государственной безопасности и общественному порядку страны».

Среди заблокированных ресурсов в списке NЕPLP нам удалось обнаружить: «Буряад Унэн», «Baikal Daily», сайты Минкультуры Бурятии и представительства МИД России в Улан-Удэ и «Ulanmedia».

Также в списке заблокированных значились «Орда-инфо» (издание Усть-Ордынского бурятского округа), правительства Забайкалья и сайт одного из телеканалов города Братска (Иркутская область).

