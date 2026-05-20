В Латвии заблокировали несколько бурятских сайтов

Как стало известно «Номер один», Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) заблокировал несколько бурятских сайтов.

По мнению латвийских спецслужб, эти информационные ресурсы распространяют контент, «угрожающий государственной безопасности и общественному порядку страны».

Среди заблокированных ресурсов в списке NЕPLP нам удалось обнаружить: «Буряад Унэн», «Baikal Daily», сайты Минкультуры Бурятии и представительства МИД России в Улан-Удэ и «Ulanmedia».

Также в списке заблокированных значились «Орда-инфо» (издание Усть-Ордынского бурятского округа), правительства Забайкалья и сайт одного из телеканалов города Братска (Иркутская область).