Общество 20.05.2026 в 15:05

Жителям Бурятии напомнили, за что выпускника могут удалить с экзамена

Рособрнадзор опубликовал перечень нарушений на ЕГЭ-2026
Текст: Карина Перова
Министр образования и науки Бурятии Валерий Поздняков напомнил, за что выпускника могут удалить с экзамена. Рособрнадзор опубликовал перечень нарушений на ЕГЭ-2026.

«Удаление – это не просто выход из класса. Составляется официальный акт, после которого пересдать ЕГЭ в резервный день можно будет только при наличии уважительной причины (например, болезни), но не из-за нарушения», - отметил министр.

Причины для удаления в 2026 году:

1. несамостоятельное выполнение работы – списывание у соседа или использование помощи извне.

2. общение в аудитории – шепот, переписка, передача предметов;

3. наличие запрещённых предметов:

   · средства связи (в том числе выключенный телефон в кармане);

   · фото-, аудио- и видеотехника (умные часы, фитнес-браслеты с камерой);

   · калькуляторы не из списка разрешённых, любые гаджеты;

   · шпаргалки и письменные заметки (в том числе на телефоне).

4. попытка вынести черновики или экзаменационные материалы (нельзя фотографировать КИМы или уносить листы).

5. передача запрещенных предметов – удаляют обоих участников.

Причем нарушением считается уже сам факт нахождения техники или записей на рабочем столе, под столом, в кармане – даже если участник ими не пользовался.

После удаления составляется акт в присутствии члена ГЭК, руководителя ППЭ и общественного наблюдателя. Копия выдается на руки. Результат ЕГЭ аннулируется, пересдача в текущем году, как правило, недоступна.

«Уважаемые родители! Не запугивайте детей, а помогите им легально подготовиться. Объясните: ЕГЭ проверяет знания, а не умение прятать шпаргалки. Риск удаления и стресс от попытки списать перечёркивают годовую подготовку. Лучшая «шпаргалка» — это уверенность в своих силах», - призвал Валерий Поздняков.

Ранее «Номер один» сообщал, когда выпускники школ будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ.

