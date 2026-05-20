Жителям Бурятии напомнили, за что выпускника могут удалить с экзамена

Министр образования и науки Бурятии Валерий Поздняков напомнил, за что выпускника могут удалить с экзамена. Рособрнадзор опубликовал перечень нарушений на ЕГЭ-2026.

«Удаление – это не просто выход из класса. Составляется официальный акт, после которого пересдать ЕГЭ в резервный день можно будет только при наличии уважительной причины (например, болезни), но не из-за нарушения», - отметил министр.

Причины для удаления в 2026 году:

1. несамостоятельное выполнение работы – списывание у соседа или использование помощи извне.

2. общение в аудитории – шепот, переписка, передача предметов;

3. наличие запрещённых предметов:

· средства связи (в том числе выключенный телефон в кармане);

· фото-, аудио- и видеотехника (умные часы, фитнес-браслеты с камерой);

· калькуляторы не из списка разрешённых, любые гаджеты;

· шпаргалки и письменные заметки (в том числе на телефоне).

4. попытка вынести черновики или экзаменационные материалы (нельзя фотографировать КИМы или уносить листы).

5. передача запрещенных предметов – удаляют обоих участников.

Причем нарушением считается уже сам факт нахождения техники или записей на рабочем столе, под столом, в кармане – даже если участник ими не пользовался.

После удаления составляется акт в присутствии члена ГЭК, руководителя ППЭ и общественного наблюдателя. Копия выдается на руки. Результат ЕГЭ аннулируется, пересдача в текущем году, как правило, недоступна.

«Уважаемые родители! Не запугивайте детей, а помогите им легально подготовиться. Объясните: ЕГЭ проверяет знания, а не умение прятать шпаргалки. Риск удаления и стресс от попытки списать перечёркивают годовую подготовку. Лучшая «шпаргалка» — это уверенность в своих силах», - призвал Валерий Поздняков.

