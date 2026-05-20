Происшествия 20.05.2026 в 15:25

«Его отбросило на проезжую часть под колеса»

В Новосибирске судят пенсионера за смерть сбитого им пешехода
A- A+
Текст: КП-Новосибирск
«Его отбросило на проезжую часть под колеса»
Фото: предоставлено родственниками
В Новосибирске суд начал рассматривать дело о страшном ДТП, которое произошло в ноябре 2023 года на улице Богдана Хмельницкого. По данным прокуратуры Калининского района, вечером 46-летний Константин* возвращался из гаража домой, переходил дорогу по пешеходному переходу. Асфальт был мокрым после дождя, фонари светили исправно. Мужчине оставалось пройти половину дороги, когда его сбил «ВАЗ-2107».

- От удара пешехода отбросило на проезжую часть, следом на лежащего мужчину наехал водитель «Лада Калина Спорт», - сообщила КП-Новосибирск Олена Носок, старший помощник прокурора Калининского района.

Через две минуты подъехал экипаж «Росгвардии», они вызвали ДПС и скорую. Через полчаса Константин уже был в реанимации с тяжелыми травмами: разрывом печени и селезенки, открытым переломом бедра с частичной ампутацией. Врачи несколько часов пытались его спасти, но безуспешно - сибиряк умер в больнице.

- Раньше Костя работал юристом, потом открыл свое дело. Он был замечательным отцом, мы вместе растили ребенка. После развода общались и дружили, бывший муж каждые выходные приезжал к сыну, они активно проводили время. Полностью его обеспечивал, пока ребенок жил со мной, мечтал переехать в Питер со всей семьей, - говорит Эллина*, экс-супруга новосибирца. – Родные и близкие были в глубоком шоке, друзья поддержали нас и организовали похороны.

По словам родственников, они полтора года добивались возбуждения уголовного дела. Виновником стал 65-летний пенсионер Владислав, который первый сбил пешехода на «ВАЗ-2107».

- «Семерка» сбила Костю, пожилой водитель легковушки — 65-летний Владислав - не успел выставить аварийный знак: он отъехал на край дороги и погасил все огни. Если бы он встал на аварийку, то был бы шанс дать сигнал другим водителям объехать сбитого Костю. Пенсионер сразу с нами связался, просил прощения, раскаивался, предлагал помощь родителям. Вину он признал частично: признался в том, что сбил человека. Но в смерти Кости считает себя невиновным, - рассказала Эллина.

Бывшая жена сибиряка говорит, что позвонила 24-летнему водителю «Лады Калины спорт» - Егору*, - но тот отказался разговаривать и бросил трубку.

- Мы высчитывали скорость автомобилей, он в тот момент ехал намного быстрее потока. На следствии он сказал, что не заметил лежащего на дороге, думал, что проехал по колесу, - рассказала КП-Новосибирск Эллина. - Две судмедэкспертизы показали, что в травмах пешехода виноваты оба водителя. Следственный эксперимент провели без нас, на нем Егор* поздно увидел пешехода и сказал, что не успел бы затормозить. В итоге автотехническая экспертиза не усмотрела его вины.

18 мая 2026 года Калининский районный суд допросил родных погибшего Константина, их юрист Леонид Шульга заявил гражданские иски о компенсации морального вреда. Следующее заседание по уголовному делу пройдет в июле.

*Имена изменены

Все новости

Малая Гутайка больше не страшна
20.05.2026 в 15:33
«Его отбросило на проезжую часть под колеса»
20.05.2026 в 15:25
В Латвии заблокировали несколько бурятских сайтов
20.05.2026 в 15:10
Жителям Бурятии напомнили, за что выпускника могут удалить с экзамена
20.05.2026 в 15:05
«Пальцы немели и белели, но я списывала всё на холод»: тогда женщина-фармацевт ещё не знала, что может остаться без ноги
20.05.2026 в 14:43
На Бурятию надвигаются дожди и грозы
20.05.2026 в 14:33
В центре Иркутска появится современный беговой центр
20.05.2026 в 14:33
В Улан-Удэ отменен рекорд по наказанию за взятки
20.05.2026 в 14:25
В Улан-Удэ на Арбате появится арт-объект «Сквозь время» за 31,7 млн рублей
20.05.2026 в 13:44
В Улан-Удэ частично ограничили движение по Смолина
20.05.2026 в 13:14
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 мая

Читайте также
В Улан-Удэ отменен рекорд по наказанию за взятки
Это уже второй случай отмены суровых приговоров за последнее время
20.05.2026 в 14:25
Суд вынес приговор водителю самосвала, который угробил главу села
В ходе ДТП в Забайкалье погибла уроженка Бурятии
20.05.2026 в 09:37
Утром в районе Бурятии сгорел двухэтажный дом
Пожар уничтожил веранду и кровлю жилого строения
20.05.2026 в 08:56
В Улан-Удэ будут судить хулигана, стрелявшего в девочку
Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы
19.05.2026 в 17:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru