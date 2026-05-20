Общество 20.05.2026 в 13:44

В Улан-Удэ на Арбате появится арт-объект «Сквозь время» за 31,7 млн рублей

Уже определился подрядчик
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ на Арбате установят арт-объект «Сквозь время» за 31,7 млн рублей. Уже определился подрядчик – накануне завершились торги. Пока название фирмы не озвучивается.

Как следует из данных на портале Госзакупок, начальная цена проекта составляла 38,7 млн рублей. Высота бронзовой скульптуры составит 4 метра, а диаметр – 8 метров.

Арт-объект представляет собой ротонду, состоящую из 8 колонн и крыши, выполненной в восточном стиле.

Внутри нее должна находиться композиция стилизованной части города, выполненной из белого арт-бетона. Под крышей ротонды будут свисать колокольчики. Также предусмотрена подсветка.

Автором проекта значится скульптор Дмитрий Будажабэ.

