В центре Иркутска появится современный беговой центр

Это будет большой и полностью оборудованный комплекс, сообщает в своем телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. На острове Юность Иркутска разместится современный спортивный объект с разветвленной инфраструктурой, включающей раздевалки, душевые, универсальные залы для тренировок и лекций, зоны отдыха и восстановления. Рядом с центром будут оборудованы беговые дорожки с прорезиненным покрытием. Планируется также создание воркаут-зоны, детской площадки и пространства для семейного отдыха, что сделает центр привлекательным для различных категорий посетителей.Новый беговой центр сможет принимать в день до 400 спортсменов: как любителей, так и профессиональных бегунов, что позволяет использовать его и для подготовки к марафонам. В комплексе предусмотрены пространства для проведения мастер-классов, а также будут проходить семейные и городские мероприятия.Строительство такого комплексного объекта стало частью проекта Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Поддержка проекта осуществляется при участии автономной организации «Евразия», которая откроет подобные центры в 22 городах страны.Регион становится частью масштабного национального бегового движения, что радует местные власти и спортсменов. Проект уже поддерживают известные спортсмены, среди которых чемпион и марафонец, легендарный российский футболист Алексей Смертин, инициирующий направление «Бег со смыслом». Эта серия открытых пробежек проводится по всей России и направлена на популяризацию бега среди широкой аудитории. «Уверен, что новый беговой центр на острове Юность сделает спорт более доступным для иркутян и поможет привлечь новых участников в беговое сообщество», - отметил Кобзев.В соцсетях города новость о беговом центре восприняли положительно и удивились: «неужели в столице области чиновники ещё что-то делают для людей бесплатно»?