Происшествия 20.05.2026 в 14:25

В Улан-Удэ отменен рекорд по наказанию за взятки

Это уже второй случай отмены суровых приговоров за последнее время
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ отменен рекорд по наказанию за взятки
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ не устоял, пожалуй, самый суровый за последнее время приговор за взяточничество. Его ранее «удостоился» бывший начальник отдела ГКУ «Государственная племенная служба Республики Бурятия» Баир Гармаев. В феврале этого года чиновник был признан виновным, получив 11 лет колонии строгого режима и огромный штраф. 

Как стало известно «Номер один», приговор Октябрьского райсуда был обжалован, а затем отменен Верховным судом Бурятии. Причиной этого стало существенное нарушение норм уголовно-процессуального закона в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции.

Согласно решению Верховного суда Бурятии, уголовное дело Баира Гармаева рассмотрят заново. Сделает это уже другой судья.

Напомним, недавно Верховный суд Бурятии отменил суровый приговор бывшему начальнику инженерно-технической группы МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа Комитета по образованию г. Улан-Удэ» Артему Казарину. По решению все того же Октябрьского райсуда за взятки на миллион рублей экс-чиновник получил 9 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 3 млн рублей. Причиной отмены этого вердикта также стали существенные нарушения уголовно-процессуального закона, допущенные судом первой инстанции. Сейчас дело Артема Казарина направлено на новое рассмотрение.

Теги
суд взятка

Все новости

Малая Гутайка больше не страшна
20.05.2026 в 15:33
«Его отбросило на проезжую часть под колеса»
20.05.2026 в 15:25
В Латвии заблокировали несколько бурятских сайтов
20.05.2026 в 15:10
Жителям Бурятии напомнили, за что выпускника могут удалить с экзамена
20.05.2026 в 15:05
«Пальцы немели и белели, но я списывала всё на холод»: тогда женщина-фармацевт ещё не знала, что может остаться без ноги
20.05.2026 в 14:43
На Бурятию надвигаются дожди и грозы
20.05.2026 в 14:33
В центре Иркутска появится современный беговой центр
20.05.2026 в 14:33
В Улан-Удэ отменен рекорд по наказанию за взятки
20.05.2026 в 14:25
В Улан-Удэ на Арбате появится арт-объект «Сквозь время» за 31,7 млн рублей
20.05.2026 в 13:44
В Улан-Удэ частично ограничили движение по Смолина
20.05.2026 в 13:14
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 мая

Читайте также
«Его отбросило на проезжую часть под колеса»
В Новосибирске судят пенсионера за смерть сбитого им пешехода
20.05.2026 в 15:25
Суд вынес приговор водителю самосвала, который угробил главу села
В ходе ДТП в Забайкалье погибла уроженка Бурятии
20.05.2026 в 09:37
Утром в районе Бурятии сгорел двухэтажный дом
Пожар уничтожил веранду и кровлю жилого строения
20.05.2026 в 08:56
В Улан-Удэ будут судить хулигана, стрелявшего в девочку
Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы
19.05.2026 в 17:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru