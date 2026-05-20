Происшествия 20.05.2026 в 14:25
В Улан-Удэ отменен рекорд по наказанию за взятки
Это уже второй случай отмены суровых приговоров за последнее время
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ не устоял, пожалуй, самый суровый за последнее время приговор за взяточничество. Его ранее «удостоился» бывший начальник отдела ГКУ «Государственная племенная служба Республики Бурятия» Баир Гармаев. В феврале этого года чиновник был признан виновным, получив 11 лет колонии строгого режима и огромный штраф.
Как стало известно «Номер один», приговор Октябрьского райсуда был обжалован, а затем отменен Верховным судом Бурятии. Причиной этого стало существенное нарушение норм уголовно-процессуального закона в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции.
Согласно решению Верховного суда Бурятии, уголовное дело Баира Гармаева рассмотрят заново. Сделает это уже другой судья.
Напомним, недавно Верховный суд Бурятии отменил суровый приговор бывшему начальнику инженерно-технической группы МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа Комитета по образованию г. Улан-Удэ» Артему Казарину. По решению все того же Октябрьского райсуда за взятки на миллион рублей экс-чиновник получил 9 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 3 млн рублей. Причиной отмены этого вердикта также стали существенные нарушения уголовно-процессуального закона, допущенные судом первой инстанции. Сейчас дело Артема Казарина направлено на новое рассмотрение.
