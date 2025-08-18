В Улан-Удэ ожил рынок подержанных авто

В Бурятии продажи автомобилей с пробегом за месяц выросли на 15%, сообщает портал Дром. При этом средняя цена подержанных машин, выставленных на продажу на портале, снизилась всего на 1% - до 874 тысяч рублей.Среди пятерки популярных моделей с пробегом лидирует Toyota Camry. Ее продажи за июль выросли на 5% при росте цены на 6% - до 1,1 млн рублей. На втором месте Toyota Corolla — ее продажи выросла на 15% к июню при снижении средней стоимости на 4% до 479 тыс. рублей. Третью строчку занимает Toyota Corolla Fielder. В июле его продажи выросли на 6% по сравнению с июнем при том, что средняя цена поднялась на 2% до 816 тыс. рублей. На четвертом месте Honda Fit, количество сделок этой модели за месяц выросло на 30% при росте средней стоимости на 7% до 751 тыс. рублей. Замыкает пятерку Toyota Wish с ростом продаж на 20%, его средняя стоимость осталась на уровне июня.Как отмечают аналитики Дрома, сотня популярных моделей июля состоит в основном из автомобилей со средней стоимостью до 1 млн рублей. Машин дороже 1 млн рублей — 29% от сотни востребованных моделей, а дороже 1,5 млн рублей — 11%.Как говорит аналитик автомобильного портала Дром Игорь Олейников, с ноября 2024 спрос на автомобили падал по всей России, и только с начала июля начал наблюдаться небольшой рост спроса.«Ранее был сформирован достаточно большой навес отложенного спроса, связанный с высокой ключевой ставкой, высокими процентами по вкладам и ожиданиями возвращения в Россию европейских и американских автомобильных брендов. В июле ставка Банка России и процент по вкладам начали снижаться, что способствовало реализации некоторого объема отложенного спроса, одновременно с этим общество прекратило ожидать быстрого возвращения иностранных автобрендов», — рассказал аналитик.Предложение подержанных автомобилей в Бурятии растет ежемесячно. С начала года количество объявлений машин с пробегом выросло на 38%. Средняя стоимость, по которой предлагают автомобили, при этом снизилась на 5% до 1,1 млн рублей.При этом аналитики отмечают, что общая тенденция на падение спроса на автомобили, в том числе и с пробегом, в этом году продолжается — за год наблюдается падение продаж подержанных машин в России на 6%.