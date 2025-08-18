Общество 18.08.2025 в 16:43

В Улан-Удэ ожил рынок подержанных авто

Средняя цена бэушной машины сейчас составляет 874 тысяч рублей
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ ожил рынок подержанных авто
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии продажи автомобилей с пробегом за месяц выросли на 15%, сообщает портал Дром. При этом средняя цена подержанных машин, выставленных на продажу на портале, снизилась всего на 1% - до 874 тысяч рублей.

Среди пятерки популярных моделей с пробегом лидирует Toyota Camry. Ее продажи за июль выросли на 5% при росте цены на 6% - до 1,1 млн рублей. На втором месте Toyota Corolla — ее продажи выросла на 15% к июню при снижении средней стоимости на 4% до 479 тыс. рублей. Третью строчку занимает Toyota Corolla Fielder. В июле его продажи выросли на 6% по сравнению с июнем при том, что средняя цена поднялась на 2% до 816 тыс. рублей. На четвертом месте Honda Fit, количество сделок этой модели за месяц выросло на 30% при росте средней стоимости на 7% до 751 тыс. рублей. Замыкает пятерку Toyota Wish с ростом продаж на 20%, его средняя стоимость осталась на уровне июня.

Как отмечают аналитики Дрома, сотня популярных моделей июля состоит в основном из автомобилей со средней стоимостью до 1 млн рублей. Машин дороже 1 млн рублей — 29% от сотни востребованных моделей, а дороже 1,5 млн рублей — 11%.

Как говорит аналитик автомобильного портала Дром Игорь Олейников, с ноября 2024 спрос на автомобили падал по всей России, и только с начала июля начал наблюдаться небольшой рост спроса.

«Ранее был сформирован достаточно большой навес отложенного спроса, связанный с высокой ключевой ставкой, высокими процентами по вкладам и ожиданиями возвращения в Россию европейских и американских автомобильных брендов. В июле ставка Банка России и процент по вкладам начали снижаться, что способствовало реализации некоторого объема отложенного спроса, одновременно с этим общество прекратило ожидать быстрого возвращения иностранных автобрендов», — рассказал аналитик.

Предложение подержанных автомобилей в Бурятии растет ежемесячно. С начала года количество объявлений машин с пробегом выросло на 38%. Средняя стоимость, по которой предлагают автомобили, при этом снизилась на 5% до 1,1 млн рублей.

При этом аналитики отмечают, что общая тенденция на падение спроса на автомобили, в том числе и с пробегом, в этом году продолжается — за год наблюдается падение продаж подержанных машин в России на 6%.
Теги
автомобиль

Все новости

На пункте приёма металлолома в Улан-Удэ погибли два работника
18.08.2025 в 18:03
Озеро Котокельское в Бурятии освободили от трёх свалок
18.08.2025 в 17:54
«На маму было страшно смотреть»
18.08.2025 в 17:34
В Улан-Удэ фиксировать нарушения правил парковки будут еще на одной улице
18.08.2025 в 17:24
В Улан-Удэ открылась выставка в честь 95-летия Стеклозавода
18.08.2025 в 17:16
В Бурятии полицейский спас тонущего подростка
18.08.2025 в 16:57
В селе Бурятии после иска прокурора ограничили доступ к «заброшке»
18.08.2025 в 16:56
В Улан-Удэ ожил рынок подержанных авто
18.08.2025 в 16:43
В Улан-Удэ взыскали более 336 тысяч рублей за незаконную расклейку объявлений
18.08.2025 в 16:33
Лучники из Бурятии блеснули на соревнованиях «Neva arrow’s» в Питере
18.08.2025 в 16:19
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 августа

Читайте также
Озеро Котокельское в Бурятии освободили от трёх свалок
200 человек собрали на побережье сотни мешков мусора
18.08.2025 в 17:54
В Улан-Удэ фиксировать нарушения правил парковки будут еще на одной улице
Теперь в городе стало 10 мест, где ездит «Дозор-М»
18.08.2025 в 17:24
В Улан-Удэ открылась выставка в честь 95-летия Стеклозавода
В экспозиции представлены архивные фотографии и документы
18.08.2025 в 17:16
В Бурятии полицейский спас тонущего подростка
Отдых на берегу озера едва не стал для ребенка последним
18.08.2025 в 16:57
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru