В Улан-Удэ пройдет очередной отлов безнадзорных собак

21 августа в Улан-Удэ пройдет рейд по собакам и отлов безнадзорных животных, сообщили в Комитете муниципального контроля. Мобильные группы и подрядная организация будут работать на территории двух микрорайонов города – на Аршане и в Орешково.

- С 10 утра мобильные группы из числа специалистов Администрации Железнодорожного района, Комитета городского хозяйства, Комитета муниципального контроля проверят порядок содержания собак, наличие регистрации и вакцинации. Мобильный пункт вакцинации и регистрации домашних животных проводиться не будет, в связи с низкой явкой. Отлавливать безнадзорных собак будет подрядная организация, - сообщили в Комитете муниципального контроля.

Фото: Елена Кокорина



