Ставим в календарь: 4 сентября — премьера сериала «Москва слезам не верит. Всё только начинается» на Wink.ru

Стиль персонажей продуман до мелочей. С помощью одежды и аксессуаров художники по костюмам воссоздали моду 2000-х, которая сейчас получила второе дыхание. Например, героини сериала носят джинсы с низкой посадкой — именно такие модели были модными тогда. Кроме того, наряды персонажей менялись в зависимости от их настроения. Ксюша, например, красивые платья надевает в период влюбленности, а в трудные времена — джинсы и толстовки.











Восьмисерийный проект пополнит линейку Wink Originals («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Фишер», «Комбинация», «Балет» и другие). Сериал создан кинокомпаниями «Водород» и «НМГ Студия» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).



