В Улан-Удэ осудят риелтора, кадастрового инженера и юриста

В Бурятии перед судом за аферы предстанут три участника ОПГ – риелтор, кадастровый инженер и юрист. Двух мужчин и женщину в возрасте от 40 до 57 лет обвиняют в мошенничестве с незаконным оформлением права собственности на три земельных участка. В МВД по РБ завершили расследование уголовного дела.

С декабря 2017 года по апрель 2020 года фигуранты в ходе подворовых обходов в Октябрьском районе Улан-Удэ подыскивали незаконно возведенные жилые дома. Затем они связывались с владельцами таких построек и предлагали им «комплексное юридическое сопровождение» по легализации прав на недвижимость.

Горожане доверились злоумышленникам и передали им более 746 тысяч рублей. Взамен подельники подготовили пакет документов, в том числе поддельные технические паспорта и договоры купли-продажи земли у муниципалитета. Липовые документы предоставили в уполномоченные органы. В результате клиенты аферистов незаконно вступили в право собственности на участки, общая кадастровая стоимость которых превысила 1,24 млн рублей.

Мошенническую схему правоохранители выявили весной прошлого года. По ходатайству следователя на имущество обвиняемых в целях возмещения ущерба наложен арест. Суд уже признал недействительными все три сделки, совершенные преступным путем.

«В ближайшее время материалы уголовного дела, возбуждённого по части 4 статьи 159 УК РФ, вместе с утверждённым обвинительным заключением будут направлены в суд для рассмотрения по существу. Приговора суда фигуранты дожидаются, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», - рассказали в МВД по Бурятии.