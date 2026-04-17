Лучшие врачи проверят здоровье жителей отдаленных районов Бурятии

Врачи Республиканской клинической больницы организуют выездные консультации для жителей отдаленных районов Бурятии. С 21 по 25 апреля жители Северо-Байкальского района смогут получить консультации узких специалистов на базе Нижнеангарской ЦРБ, а с 26 по 29 апреля аналогичные мероприятия пройдут в Муйском районе.

Прием будут вести врач-эндокринолог, врач-уролог, врач-кардиолог, врач-сердечно-сосудистый хирург, врач-офтальмолог, врач-невролог, врач-пульмонолог, врач-нефролог, врач-гастроэнтеролог и врач ультразвуковой диагностики.

- Для записи на консультации жителям необходимо обратиться к участковому терапевту по месту жительства. Главной целью таких выездных мероприятий является не только оказание необходимой помощи, но и активное выявление заболеваний на ранних стадиях. Раннее диагностирование позволяет начать своевременное и эффективное лечение, что может предотвратить развитие серьезных осложнений, - сообщили в РКБ.

