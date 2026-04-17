В Бурятии разработали фиточай из хвои и шелухи кедровых шишек

В Бурятии создали фиточай из отходов лесной промышленности – на основе хвои и шелухи кедровых шишек. Также в состав входят иван-чай и плодово-ягодное сырье.

Автор разработки – доцент кафедры фармации БГУ Светлана Эрдынеева. По ее словам, в шелухе шишек содержание эфирных масел достигает почти 3%, а по количеству макро- и микроэлементов она превосходит многие известные лекарственные травы.

Согласно лабораторным испытаниям, в одной чашке фиточая содержится около 36% суточной нормы флавоноидов (Р-витамины) и до 18% суточной нормы витамина С, а также калий и магний.

«Мы берем то, что растет вокруг нас, и создаем продукт, который не уступает по качеству дорогим европейским аналогам», - отметила Светлана Эрдынеева.

В вузе добавили: сейчас российский рынок фитопродукции на 70–80% зависит от зарубежного сырья. Использование отходов лесопереработки позволит снизить экологическую нагрузку в регионе и отказаться от импортных ингредиентов.