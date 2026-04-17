В Бурятии сотрудницы банка спасли мать погибшего участника СВО от потери 3 миллионов

В Кабанском районе Бурятии сотрудники полиции и работники банка спасли 68-летнюю мать погибшего участника СВО от мошенников. Женщина пришла в отделение банка снимать 3 млн рублей и заметно нервничала. Заподозрив неладное, работники банка позвонили в полицию.

- Прибывшие оперативники выяснили, что в течение дня женщине звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками фонда «Защитники Отечества» и «ФСБ». Преступники, зная о её утрате и наличии крупной суммы на счёте, сообщили, что в отношении неё возбуждены уголовные дела по обвинениям в мошенничестве и финансировании терроризма. Чтобы «спасти» свои деньги, ей предложили обналичить их и передать через курьера на так называемый «безопасный счёт», - рассказали в МВД республики.

В результате беседы с полицейскими женщина осознала, что стала жертвой манипуляций мошенников. Сотрудницам банка за их бдительность от лица полиции выразили благодарность.

