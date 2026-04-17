В Бурятии из-за пастуха случился пожар возле кладбища

Накануне днем в Заиграевском районе Бурятии из-за пастуха случился пожар возле кладбища в поселке Заиграево. 48-летний мужчина устроил привал, чтобы пообедать, а после решил закурить.

Он бросил непотушенную спичку в сухую траву, которая загорелась. Из-за ветра пожар стал стремительно распространяться в разные стороны. Виновник пытался потушить огонь собственной курткой, но толку от этого не было.

Остановить пламя помог очевидец, который грейдировал дорогу, ведущую к кладбищу. Механизатор оперативно вызвал пожарных и произвел опашку очага. Вовремя подоспевшие огнеборцы ликвидировали возгорание.

«К месту вызова выезжали 3 человека личного состава и 1 единица техники пожарной части №19 17-го Заиграевского отряда Государственной противопожарной службы Республики Бурятия. Пожар был ликвидирован на площади 0,4 гектара. Пострадавших нет», - прокомментировали в ГУ МЧС по Бурятии.

Сейчас решается вопрос о привлечении пастуха к административной ответственности по статье 20.4 КоАП РФ за нарушение правил пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима. Мужчине «светит» штраф в размере до 20 тысяч рублей.

