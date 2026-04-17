Общество 17.04.2026 в 09:58

Улан-удэнец стал жертвой мошенников при попытке пригнать авто из Хабаровска

Услуги псевдо-перевозчика он нашел в интернете
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Улан-удэнец стал жертвой мошенников при попытке пригнать авто из Хабаровска

34-летний житель Улан-Удэ накануне решил воспользоваться услугами перевозки своего автомобиля из Хабаровска, однако его попытка закончилась потерей денег. Всё началось с того, что мужчина оставил заявку на перевозку на просторах интернета.

С ним связался неизвестный и представился руководителем транспортной компании.

- Он заверил, что автомобиль будет доставлен и попросил предоплату в размере 17 тысяч рублей. Доверившись, улан-удэнец отправил деньги, необходимые данные для оформления договора и сообщил адрес автомобиля. Через несколько дней мошенник сообщил, что автомобиль выехал из города Артем, но попытки покупателя связаться с водителем автовоза были безуспешными. Руководитель транспортной компании на это ему заявил, что водитель не дождался и уехал, а после и вовсе перестал выходить на связь, - рассказали в полиции республики.

Фото: нейросеть


 

Теги
мошенники

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru