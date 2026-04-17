Улан-удэнец стал жертвой мошенников при попытке пригнать авто из Хабаровска

34-летний житель Улан-Удэ накануне решил воспользоваться услугами перевозки своего автомобиля из Хабаровска, однако его попытка закончилась потерей денег. Всё началось с того, что мужчина оставил заявку на перевозку на просторах интернета.

С ним связался неизвестный и представился руководителем транспортной компании.

- Он заверил, что автомобиль будет доставлен и попросил предоплату в размере 17 тысяч рублей. Доверившись, улан-удэнец отправил деньги, необходимые данные для оформления договора и сообщил адрес автомобиля. Через несколько дней мошенник сообщил, что автомобиль выехал из города Артем, но попытки покупателя связаться с водителем автовоза были безуспешными. Руководитель транспортной компании на это ему заявил, что водитель не дождался и уехал, а после и вовсе перестал выходить на связь, - рассказали в полиции республики.

Фото: нейросеть



