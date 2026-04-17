Глава Бурятии обнародовал первые результаты торговли шерстью

«Сегодня зашли на рынок биржевых операций с шерстью», — сообщил в своем телеграм-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.Инициатива региональных властей по участию в торгах стала отправной точкой для важного нововведения в отрасли: в России впервые запущены биржевые торги шерстью на Петербургской бирже. В числе первых участников — Байкальский текстильный комбинат, который уже провёл пилотную сделку, закупив 20 тонн овечьей шерсти.Запуск биржевой торговли стал заметным шагом вперёд для всей текстильной и аграрной отрасли. Появление организованной площадки открывает принципиально новые возможности как для производителей, так и для переработчиков сырья.Ключевое изменение — формирование прозрачного механизма ценообразования. Участники рынка теперь могут ориентироваться на объективную стоимость, формируемую спросом и предложением, что снижает зависимость от посредников и делает рынок более предсказуемым.Для сельхозпроизводителей это означает расширение каналов сбыта и возможность реализовывать продукцию на более выгодных условиях. Переработчики, в свою очередь, получают стабильный доступ к сырью и инструменты для долгосрочного планирования производства.Фактически речь идёт о создании цивилизованного рынка шерсти в России — с едиными правилами, открытой конкуренцией и потенциалом для дальнейшего роста. Это нововведение может стать драйвером развития всей отрасли и усилить её вклад в экономику республики.