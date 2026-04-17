Экономика и бизнес 17.04.2026 в 10:25

Глава Бурятии обнародовал первые результаты торговли шерстью

Это станет отправной точкой для создания цивилизованного рынка шерсти
Текст: Иван Иванов
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
«Сегодня зашли на рынок биржевых операций с шерстью», — сообщил в своем телеграм-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.

Инициатива региональных властей по участию в торгах стала отправной точкой для важного нововведения в отрасли: в России впервые запущены биржевые торги шерстью на Петербургской бирже. В числе первых участников — Байкальский текстильный комбинат, который уже провёл пилотную сделку, закупив 20 тонн овечьей шерсти.

Запуск биржевой торговли стал заметным шагом вперёд для всей текстильной и аграрной отрасли. Появление организованной площадки открывает принципиально новые возможности как для производителей, так и для переработчиков сырья.

Ключевое изменение — формирование прозрачного механизма ценообразования. Участники рынка теперь могут ориентироваться на объективную стоимость, формируемую спросом и предложением, что снижает зависимость от посредников и делает рынок более предсказуемым.

Для сельхозпроизводителей это означает расширение каналов сбыта и возможность реализовывать продукцию на более выгодных условиях. Переработчики, в свою очередь, получают стабильный доступ к сырью и инструменты для долгосрочного планирования производства.

Фактически речь идёт о создании цивилизованного рынка шерсти в России — с едиными правилами, открытой конкуренцией и потенциалом для дальнейшего роста. Это нововведение может стать драйвером развития всей отрасли и усилить её вклад в экономику республики.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
