В Бурятии нашли ребра бизона и каменные орудия

На находки наткнулись в Вознесеновке
Текст: Карина Перова
В Бурятии нашли ребра бизона и каменные орудия
Фото: ГИН СО РАН

В селе Вознесеновка Тарбагатайского района Бурятии сотрудники лаборатории геологии кайнозоя ГИН СО РАН в ходе раскопок нашли позвонки и ребра бизона, а также череп и позвонок, предположительно, волка (Canis lupus).

«Геологический возраст находок предстоит еще выяснить. Проведена промывка рыхлых отложений с целью сбора фаунистических остатков земноводных и мелких млекопитающих», - отметили в Геологическом институте им. Н.Л. Добрецова.

Кроме того, в этой местности впервые обнаружили каменные орудия, нуклеус, скопление отходов производства. Материал передали археологу Василию Ташаку (ИМБТ СО РАН). По словам специалистов, в дальнейшем здесь предстоят более детальные комплексные геолого-палеонтологические и археологические исследования.

