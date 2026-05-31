Зурхай на воскресенье, 31 мая

15-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для людей года Дракона; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения богатства, пищи, скота, заниматься строительством, создавать объекты почитания и освящения, даровать посвящения, совершать подношения и возносить молитвы, управлять государственными и домашними делами, торговать, совершать омовение, создавать семью, проводить обряды для приумножения благополучия и совершать «жесткие» действия, брать взаймы и отдавать в долг, перекочевывать, совершать обряд по усопшим и принимать невестку.

Неблагоприятно: устраивать с родственниками праздники и застолья.

Стрижка волос: В отношении этого дня есть несоответствия, по Зурхай этот день считается благоприятным, в частности, для увеличения заслуг. Однако, согласно буддийской медицине, в полнолуние Ла-hулда человека достигает головы, вследствие чего обрезание волос может ему навредить.

Дорога: благоприятно отправляться в путь (кроме направления на юг).

