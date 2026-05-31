Жители Бурятии бросают престижную работу ради медицинского диплома

Время и тенденции неумолимо меняются. Еще в нулевых работа в банковской сфере считалась очень престижной и люди мечтали устроиться в финансовую сферу. А поступление на экономический или юридический факультет для многих было признаком успеха. Но сейчас те самые выпускники, бывшие офисные работники, бегут с насиженных мест, например, в медицину. Полностью переобучаются и становятся медицинскими сотрудниками.Долгое время профессия врача и медсестры не привлекала людей из-за низкой оплаты труда и утраченного престижа. Однако ситуация изменилась: сегодня медицинские работники получают достойную зарплату и их услуги востребованы в любом населенном пункте.В целом по Бурятии растет число медицинских работников. По итогам прошлого года только в государственных медорганизациях республики работали 20 773 сотрудника, из них 3434 врача и 8406 средних медицинских работников. Численность среднего медперсонала увеличилась на 210 человек. Это случилось впервые за несколько лет.По целевому набору и подготовке специалистов 563 человека поступили в медицинские колледжи по целевым договорам; 262 студента зачислены в медицинские вузы, из них 99 - в ординатуру; 51 ординатор второго года обучения уже работают врачом-стажером; 601 человек завершили обучение по программам среднего профессионального образования с обязательством трудоустройства; 51 выпускник медицинских колледжей параллельно получили вторую медицинскую специальность.Также напомним, что планы по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» выполнены в полном объеме: в сельские территории направлены 81 врач и 28 фельдшеров.По данным Минздрава РБ, целевые показатели обеспеченности врачами и средним медперсоналом на 10 тыс. населения достигнуты, дефицит специалистов снижен.В последние годы в системе среднего медицинского образования Бурятии наблюдается устойчивый и показательный тренд: все больше людей в возрасте 35+ осознанно выбирают медицинские профессии.Вот аналитическая статистика от Министерства здравоохранения РБ по двум ведущим профильным учреждениям — Республиканскому базовому медицинскому колледжу им. Э. Р. Раднаева (РБМК) и Байкальскому базовому медицинскому колледжу (ББМК).За последние три года в РБМК им. Э. Р. Раднаева всего обучаются 218 человек старше 35 лет. Летом 2025 года в колледж поступили 94 человека старше 35 лет — это 20% от общего приема. Из них более 73% выбрали специальность «сестринское дело».В Байкальском базовом медицинском колледже с прошлого года обучаются люди от 30 до 34 лет — 10 человек; в возрасте 35–39 лет — 6 человек, старше 40 - 12 человек.- Наборы полностью укомплектованы. Оба колледжа работают в рамках контрольных цифр приема. Наборы выполняются полностью, дефицита абитуриентов нет. Взрослые студенты поступают осознанно, демонстрируют высокую мотивацию и, как правило, не отсеиваются после первой сессии, - комментирует пресс-служба Минздрава РБ.Так почему же медицинский колледж популярен у возрастных абитуриентов?Стабильность и защищенность. Медицина остается востребованной и гарантирует занятость. Реалистичный горизонт планирования. Инвестиция двух-трех лет в новую профессию после 40 лет рациональна.Быстрый выход на практику. Специальность «сестринское дело» дает навыки и трудоустройство сразу после практики.Легализация смежных сфер. Медицинское образование предоставляет официальный статус и карьерные возможности для младшего медицинского персонала, специалистов по массажу, помощников косметологов и сотрудников кабинетов эстетической косметологии.Исполнение давней мечты. Многие откладывали мечту о медицине, но теперь делают шаг уверенно.- Среднее медицинское образование в Бурятии сегодня востребовано как никогда. Причем эта востребованность носит не вынужденный, а осознанный, зрелый характер. Люди старше 35 лет идут в медицину не «от безысходности», а как на надежный профессиональный фундамент: с четким пониманием, где они будут работать, зачем им эта специальность и какой результат хотят получить. Это не спасательный круг, а уверенный профессиональный поворот. Система здравоохранения республики, в свою очередь, заинтересована в таких мотивированных кадрах и готова их принимать, - комментирует пресс-служба Минздрава РБ.Во всех этих цифрах есть те, кто оставил работу в банке, бухгалтерскую деятельность, чтобы стать медицинскими работниками. Для них возраст не помеха, а, наоборот, преимущество.- Когда случилась пандемия ковида, мне кажется, у всех людей в мире произошла переоценка ценностей. Так же и у меня: стала задумываться о том, как можно сохранить свое здоровье, укрепить свой иммунитет и что для этого нужно. На тот момент я находилась в декретном отпуске и было свободное время. Начала заниматься саморазвитием, и в 40 лет у меня открылся дар целительства от моей прабабушки. Было такое осознание, что нужно идти в помогающую профессию, - начала свой разговор остеопат Наталья Дунцаева.К тому времени Наталья начала размышлять, куда бы она могла пойти, чтобы помогать людям.- Я была банковским работником. Вообще про медицину не думала, мне почему-то казалось, что это все сложно, среди родственников не было медиков. Помню, в школе хотела стать учителем, но, посмотрев, как в 90-е годы они выживают, поняла, что на зарплату педагога тоже очень сложно прожить. И потому пошла, скажем так, в денежную профессию, отучилась на экономиста. После вуза устроилась в банк. В то время работать в банке считалось престижным, - продолжает бывший финансист Наталья.По словам женщины, она освоила техники по омоложению и оздоровлению людей через различные массажные методы. Вскоре открыла свой массажный салон.- Я не знаю, как так получилось, что много возрастных на дневном обучении. Но у нас очень классная группа. Мы так все подружились, и молодые, и возрастные. Спрашивали у девочек, которые пришли после школы: «Вам, наверное, неинтересно с нами учиться? Вы молодые, активные, шустрые, а мы такие размеренные, спокойные». Они ответили, что так лучше, потому что рядом с нами они действительно учатся, а с ровесниками все «хиханьки да хаханьки». Я считаю, что в нашем медицинском колледже очень даже компетентные педагоги, можно получить хорошие фундаментальные знания. Есть, конечно, те, кто немножко посмеивался над тем, что вот пришли в возрасте учиться. Но я не вижу в этом ничего зазорного. Сейчас ощущаю, как мой мозг активно работает и быстро реагирует. Мне нравится учиться и все интересно. Теперь я хорошо знаю анатомию, могу сделать сердечно-легочную реанимацию, которую желательно бы всем знать. Знаю, как остановить артериальное кровотечение на разных частях тела. Считаю, что с каждым может случиться разное и всем было бы полезно уметь оказывать первую медицинскую помощь, - перечисляет Наталья Дунцаева.На данный момент Наталья оканчивает колледж. Нисколько не жалеет о своем решении перейти в статус студентки.Свою историю рассказывает Галина Дабаева, которая много лет проработала бухгалтером и в 38 лет пошла учиться на медсестру.- Изначально моей мотивацией пойти учиться в медицинский колледж было желание проводить больше времени с сыном и заняться его воспитанием. Без должного контроля он начал пропускать свои тренировки и перестал делать домашние задания. А стандартный график офисного сотрудника - это 5/2 до 18:00, пока приедешь домой, уже восьмой час, а там уже нет времени и сил. В последнее время я работала бухгалтером в большой организации, где приходилось задерживаться до восьми, порой до девяти вечера. Начала задумываться, что было бы неплохо иметь сменный график работы. Бухгалтеры в основном работают в стандартном графике. Плюс было огромное желание поменять сферу деятельности, а гиподинамический образ жизни не добавлял желания сидеть в офисе, - рассказывает Галина Дабаева.По словам женщины, у среднего медицинского работника есть возможность работать посменно и выбирать удобный для себя график, например, сутки через трое. Есть большой выбор, куда идти: если не хочется взаимодействовать с людьми, то можно устроиться в лабораторию. Заработная плата у медицинских работников не меньше, чем у бухгалтера.По данным популярного портала по поиску работы, в Бурятии заработная плата у среднего медицинского персонала составляет почти 62 000 рублей. У бухгалтеров она чуть меньше - 60 000 рублей.- В нашей коммерческой вечерней группе все люди в возрасте 35+ и только одной всего 21 год. Есть те, кому за 50 лет. Поначалу были притирки между подгруппами, потому что люди уже зрелые, у всех свое мнение, которое обязательно нужно высказать. Но сам процесс обучения мне очень нравится. Сейчас такой возраст, что я осознанно учусь, есть живой интерес к предметам. Изначально я думала, что мне будет тяжело даваться учеба, но когда вливаешься в этот ритм, то все идет легко. Темп очень быстрый, постоянные зачеты и экзамены. Мне кажется, что в институте так не гоняют студентов, как в медколледже. Тем не менее многие преподаватели к нам лояльно относятся, - делится женщина.По уверению Галины, их группа очень амбициозная, все стремятся получить хорошие оценки.- Изначально я думала, что буду учиться на тройки, сильно не напрягаться и не стремиться к оценкам. Но оказалось, что не хочу отставать от одногруппников. В итоге на каждый экзамен и зачет судорожно готовлюсь, хочу сдать на отлично. Для меня это неожиданно, - комментирует процесс учебы Галина.На данный момент она, получив сертификат младшей медицинской сестры, работает два раза в неделю, но сутками в одной из больниц города. Ее устраивает подобный график, потому что он позволяет совмещать с учебой и позволяет уделять внимание сыну.- Во время практики в больнице в качестве младшего сотрудника я столкнулась с множеством непривычных вещей. Там лежат тяжелобольные люди, требующие постоянного ухода. Это не просто физически, но и эмоционально тяжело. Даже запахи и обстановка вначале были жутко непривычными, - делится учащаяся колледжа.Понятно, что у всех разные мотивы для кардинальных перемен в своей профессиональной деятельности. От эмоционального выгорания, желания выбраться из пятидневного графика до осознания своей миссии помогать людям. Благо, что возраст не является преградой для поступления в то или иное учреждение. Если у человека есть осознанное и взвешенное решение, то можно ожидать, что на выходе из учебного заведения будут специалисты уже совершенно другого уровня.