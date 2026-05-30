Сотни байкеров в Улан-Удэ официально открыли мотосезон

В Улан-Удэ сегодня состоялось официальное открытие мотосезона, в котором приняли участие свыше 200 байкеров из Бурятии, соседних регионов России, Красноярского края. Также были замечены и зарубежные гости из Монголии и Италии.



Колонна байков проехала по столице, начав свое движение от «Барана на корове», а затем отправилась в сторону Верхнего Саянтуя. Как стало известно «Номер один», сейчас там проходит концерт, а вскоре состоится и розыгрыш, главным призом которого станет мотоцикл. Участие в конкурсе доступно всем, кто купил входной билет на мероприятие.



