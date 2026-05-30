Общество 30.05.2026 в 14:29

Сотни байкеров в Улан-Удэ официально открыли мотосезон

На мероприятие приехали гости из нескольких регионов
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Сотни байкеров в Улан-Удэ официально открыли мотосезон

В Улан-Удэ сегодня состоялось официальное открытие мотосезона, в котором приняли участие свыше 200 байкеров из Бурятии, соседних регионов России, Красноярского края. Также были замечены и зарубежные гости из Монголии и Италии.

Колонна байков проехала по столице, начав свое движение от «Барана на корове», а затем отправилась в сторону Верхнего Саянтуя. Как стало известно «Номер один», сейчас там проходит концерт, а вскоре состоится и розыгрыш, главным призом которого станет мотоцикл. Участие в конкурсе доступно всем, кто купил входной билет на мероприятие.

Возрастное ограничение 18+

Фото: Номер один

Теги
байкеры

Все новости

Сотни байкеров в Улан-Удэ официально открыли мотосезон
30.05.2026 в 14:29
В Улан-Удэ в квартире загорелась ванная комната
30.05.2026 в 13:56
В Иркутске откроется тайский отель
30.05.2026 в 13:31
Роспотребнадзор посоветовал жителям Бурятии по-новому мыть фрукты и овощи
30.05.2026 в 13:24
В Иркутске вводят новые штрафы
30.05.2026 в 13:18
В Бурятии районный Центр помощи детям-сиротам остаётся недоступным для инвалидов
30.05.2026 в 12:00
Председатель Хурала Бурятии поздравил жителей с Днем Республики
30.05.2026 в 09:00
В ночном пожаре в селе Бурятии обгорел подросток
30.05.2026 в 08:18
Жители Бурятии могут попасть за решетку из-за подарков подросткам
30.05.2026 в 08:00
БМВ в Улан-Удэ насмерть сбила пешехода
30.05.2026 в 07:42
ЗУРХАЙ
с 27 мая по 2 июня

Читайте также
В Иркутске откроется тайский отель
Международная сеть Dusit планирует запустить гостиницу в столице региона
30.05.2026 в 13:31
Роспотребнадзор посоветовал жителям Бурятии по-новому мыть фрукты и овощи
Накануне летнего сезона позволит уберечь потребителей от заражения патогенными микробами
30.05.2026 в 13:24
В Иркутске вводят новые штрафы
За справление нужды в неположенных местах возьмут три тысячи  рублей
30.05.2026 в 13:18
В Бурятии районный Центр помощи детям-сиротам остаётся недоступным для инвалидов
Суд вновь отсрочил ремонт и установку пандусов из-за отсутствия денег
30.05.2026 в 12:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru