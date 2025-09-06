Общество 06.09.2025 в 09:47

«Сбер»: мошенники воруют аккаунты в мессенджере Max

Надежды, что отечественное ПО защитит от кибер-преступников, оказались беспочвенными
Текст: Иван Иванов
«Сбер»: мошенники воруют аккаунты в мессенджере Max
Фото: архив «Номер один»
Мошенники начали чаще использовать новый мессенджер Max для обмана россиян, заявил на ВЭФ-2026 зампредправления Сбербанка Станислав Кузнецов, сообщает «Коммерсант». По его словам, злоумышленники похищают или покупают аккаунты в приложении. Он отметил, что Сбербанк уже фиксирует такие случаи и разрабатывает меры для борьбы с этим.

Станислав Кузнецов уточнил, что на мессенджер Max уже приходится 8-9% всех мошеннических звонков. Однако основная часть обманов, около 85%, связана с использованием сим-боксов и виртуальных АТС. Он добавил, что новые продукты телекоммуникационных компаний также способствуют трансформации обычных звонков в виртуальные через интернет.

В середине августа 2025 года пресс-служба VK отчиталась о блокировке 10 тыс. номеров, используемых мошенниками, и удалении 32 тыс. вредоносных и спам-документов в мессенджере Max за июль. Таким образом, не только «безопасных счётов», но и «безопасных мессенджеров» в природе не существует.

За 7 месяцев 2025 года, по данным МВД по Бурятии, в республике произошло 1834 кибер-преступлений, что на 19,4% выше аналогичного периода прошлого года. Какая часть из звонков мошенников поступала через мессенджер MAX, не сообщалось. Видимо, определённая статистика уже нарабатывается. Преступники не сидят на месте.

мошенничество

ЗУРХАЙ
с 3 по 9 сентября

