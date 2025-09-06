Общество 06.09.2025 в 09:47
«Сбер»: мошенники воруют аккаунты в мессенджере Max
Надежды, что отечественное ПО защитит от кибер-преступников, оказались беспочвенными
Текст: Иван Иванов
Мошенники начали чаще использовать новый мессенджер Max для обмана россиян, заявил на ВЭФ-2026 зампредправления Сбербанка Станислав Кузнецов, сообщает «Коммерсант». По его словам, злоумышленники похищают или покупают аккаунты в приложении. Он отметил, что Сбербанк уже фиксирует такие случаи и разрабатывает меры для борьбы с этим.
Станислав Кузнецов уточнил, что на мессенджер Max уже приходится 8-9% всех мошеннических звонков. Однако основная часть обманов, около 85%, связана с использованием сим-боксов и виртуальных АТС. Он добавил, что новые продукты телекоммуникационных компаний также способствуют трансформации обычных звонков в виртуальные через интернет.
В середине августа 2025 года пресс-служба VK отчиталась о блокировке 10 тыс. номеров, используемых мошенниками, и удалении 32 тыс. вредоносных и спам-документов в мессенджере Max за июль. Таким образом, не только «безопасных счётов», но и «безопасных мессенджеров» в природе не существует.
За 7 месяцев 2025 года, по данным МВД по Бурятии, в республике произошло 1834 кибер-преступлений, что на 19,4% выше аналогичного периода прошлого года. Какая часть из звонков мошенников поступала через мессенджер MAX, не сообщалось. Видимо, определённая статистика уже нарабатывается. Преступники не сидят на месте.
Станислав Кузнецов уточнил, что на мессенджер Max уже приходится 8-9% всех мошеннических звонков. Однако основная часть обманов, около 85%, связана с использованием сим-боксов и виртуальных АТС. Он добавил, что новые продукты телекоммуникационных компаний также способствуют трансформации обычных звонков в виртуальные через интернет.
В середине августа 2025 года пресс-служба VK отчиталась о блокировке 10 тыс. номеров, используемых мошенниками, и удалении 32 тыс. вредоносных и спам-документов в мессенджере Max за июль. Таким образом, не только «безопасных счётов», но и «безопасных мессенджеров» в природе не существует.
За 7 месяцев 2025 года, по данным МВД по Бурятии, в республике произошло 1834 кибер-преступлений, что на 19,4% выше аналогичного периода прошлого года. Какая часть из звонков мошенников поступала через мессенджер MAX, не сообщалось. Видимо, определённая статистика уже нарабатывается. Преступники не сидят на месте.
Тегимошенничество