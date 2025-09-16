Монгольская команда возглавила мировой рейтинг Counter Strike 2

Две крупнейшие платформы Valve и HLTV ранжируют профессиональные команды в киберспортивной дисциплине CS2.

Монгольская команда «MongolZ», занявшая на прошлой неделе второе место в новом рейтинге HLTV, в настоящее время участвует в турнире «FISSURE Playground 2» по CS2 (Counter Strike 2) в Белграде, Сербия. Об этом сообщает портал «Монцамэ». В понедельник, 15 сентября, в третьем раунде турнира «MongolZ» обыграла китайскую команду «Tyloo» со счётом 2:1.

В результате она стала лидером мирового рейтинга по версии VRS, опубликованном платформой Valve, и, таким образом монгольская команда впервые заняла первое место в мировом рейтинге.

В частности, MongolZ лидирует с 1960 очками, за ней следует Vitality с 1955 очками, команды Spirit и MOUZ с 1870 очками и Falcons с 1822 очками замыкают пятёрку лучших в мировом рейтинге.

Counter Strike – самый известный вид соревнований в киберспорте. Еще недавно соревнования проводились в версии Counter Strike: Global Offensive (CS:GO). Но разработчики Valve в 2023 году выпустили обновление, которое получило название Counter Strike 2 (CS2).

Добавим, что победитель турнира в Белграде получит приз в размере 200 тысяч долларов США, а команда, занявшая второе место, - 100 тысяч долларов США.

