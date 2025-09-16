Общество 16.09.2025 в 15:45

Монгольская команда возглавила мировой рейтинг Counter Strike 2

Киберспортсмены стали лучшими по данным западных рейтинговых платформ
A- A+
Текст: Иван Иванов
Монгольская команда возглавила мировой рейтинг Counter Strike 2
Фото: loon.site

Две крупнейшие платформы Valve и HLTV ранжируют профессиональные команды в киберспортивной дисциплине CS2.

Монгольская команда «MongolZ», занявшая на прошлой неделе второе место в новом рейтинге HLTV, в настоящее время участвует в турнире «FISSURE Playground 2» по CS2 (Counter Strike 2) в Белграде, Сербия. Об этом сообщает портал «Монцамэ». В понедельник, 15 сентября, в третьем раунде турнира «MongolZ» обыграла китайскую команду «Tyloo» со счётом 2:1.

В результате она стала лидером мирового рейтинга по версии VRS, опубликованном платформой Valve, и, таким образом монгольская команда впервые заняла первое место в мировом рейтинге.

В частности, MongolZ лидирует с 1960 очками, за ней следует Vitality с 1955 очками, команды Spirit и MOUZ с 1870 очками и Falcons с 1822 очками замыкают пятёрку лучших в мировом рейтинге.

Counter Strike – самый известный вид соревнований в киберспорте. Еще недавно соревнования проводились в версии Counter Strike: Global Offensive (CS:GO). Но разработчики Valve в 2023 году выпустили обновление, которое получило название Counter Strike 2 (CS2).

Добавим, что победитель турнира в Белграде получит приз в размере 200 тысяч долларов США, а команда, занявшая второе место, - 100 тысяч долларов США.

Возрастное ограничение 18+

Теги
киберспорт монголия

Все новости

Замминистра закупила слишком много наркотиков
16.09.2025 в 16:43
Самбист из Бурятии завоевал «серебро» в Корее
16.09.2025 в 16:29
Логистический центр Wildberries построят под Ангарском
16.09.2025 в 16:13
В Улан-Удэ скоро прекратятся раскопки у Центрального рынка
16.09.2025 в 16:01
Монгольская команда возглавила мировой рейтинг Counter Strike 2
16.09.2025 в 15:45
Глава Бурятии провел встречу с Героем России Владимиром Дарковским
16.09.2025 в 15:32
Газопровод через Бурятию пройдёт лишь в 2032 году
16.09.2025 в 15:15
В Монголии удвоился экономический рост – премьер
16.09.2025 в 14:57
В Бурятии клещи активны даже осенью
16.09.2025 в 14:26
В Улан-Удэ выпавший из окна машины ребенок не был пристегнут
16.09.2025 в 14:10
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 сентября

Читайте также
Замминистра закупила слишком много наркотиков
В Иркутске отправили в колонию чиновницу, которая потратила деньги на трамадол, который не понадобился
16.09.2025 в 16:43
В Улан-Удэ скоро прекратятся раскопки у Центрального рынка
Рабочие завершают реконструкцию коммунальных сетей
16.09.2025 в 16:01
Глава Бурятии провел встречу с Героем России Владимиром Дарковским
Алексей Цыденов пригласил бойца принять участие в программе «Патриоты Бурятии»
16.09.2025 в 15:32
В Бурятии клещи активны даже осенью
За неделю они цапнули 11 человек
16.09.2025 в 14:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru