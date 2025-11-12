Общество 12.11.2025 в 10:49

Администратор супермаркета убил воришку одним ударом

Мужчину осудили за превышение мер, необходимых для задержания преступника
Текст: Иван Иванов
Фото: loon.site

Падунский райсуд Иркутской области вынес приговор бывшему замдиректора одного из дискаунтеров в Братске, который применил силу при задержании магазинного вора. 24-летний мужчина не рассчитал силы, и потерпевший попал в больницу, где спустя несколько дней умер, сообщает Ircity.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции.

В июле 2024 года замдиректора магазина по камерам заметил мужчину, который складывал товары в свой пакет. 24-летний сотрудник решил задержать злоумышленника, чтобы передать полиции, и когда мужчина был у выхода, подсудимый нанес ему удар кулаком в живот. Спустя пять дней похититель скончался в больнице.

Следователи квалифицировали действия сотрудника как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть. Но суд переквалифицировал статью. В объединенной пресс-службе сообщили, что мужчина уже ранее похищал товары и скрывался с ними.

«У подсудимого имелись реальные основания полагать о совершении потерпевшим преступления, у него возникло право принятия мер по задержанию потерпевшего. Однако он превысил меры, необходимые для задержания лица, совершившего преступление», — посчитал суд.

В связи с этим сотрудника признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, и назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 1,5 года.

братск суд

