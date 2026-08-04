Общество 04.08.2026 в 17:45

В Улан-Удэ рядовая работница почты сорвала планы телефонных аферистов

Бдительная почтальонша спасла 75 тысяч рублей бабушки
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ рядовая работница почты сорвала планы телефонных аферистов

Сотрудница почты в Улан-Удэ спасла от мошенников сбережения 86-летней бабушки, за что получила от местной полиции символическую награду в виде коробки конфет. Пожилая женщина хотела перевести преступникам 75 тысяч рублей в качестве госпошлины, однако у почтового работника ситуация вызвала подозрение.

Как рассказали в полиции республики, мошенники позвонили пожилой женщине и наплели про то, что ей положена большая компенсация за лекарства, которые она когда-то покупала. Однако для этого нужно сначала заплатить госпошлину в размере 45 тысяч рублей. Бабушка поверила и отправила деньги через почту.

Через некоторое время мошенники снова позвонили пенсионерке, заявив, что перевод не прошёл из-за технической ошибки, поэтому операцию следует повторить. В этот раз надо было перевести уже 75 тысяч рублей. Бабушка пошла в то же почтовое отделение, однако внимательный работник почты выслушав ее рассказ, заблокировала сомнительный перевод и вызвала полицию.

Благодаря её внимательности часть сбережений (75 тысяч) удалось спасти, а по первому переводу заведено уголовное дело.

Фото: МВД РБ

 

Теги
мошенники

Все новости

В Улан-Удэ рядовая работница почты сорвала планы телефонных аферистов
04.08.2026 в 17:45
Забайкальцы сэкономят на форуме десятки миллионов рублей
04.08.2026 в 17:45
Бурятия оказалась в лидерах реформы контрольно-надзорной деятельности
04.08.2026 в 17:36
В Бурятии нижнеиволгинцы строят краеведческий музей
04.08.2026 в 16:46
В Бурятии потерялись два подростка
04.08.2026 в 16:46
Школьник из Улан-Удэ пригласил Путина в Бурятию
04.08.2026 в 16:11
«Второй месяц дышим гарью»
04.08.2026 в 15:21
Жителям Бурятии сообщили о закрытии въезда на Плато Чингисхана
04.08.2026 в 14:48
В Бурятии встреча одноклассников закончилась ударом топора по голове
04.08.2026 в 14:44
Мэрия Улан-Удэ построит две девятиэтажки
04.08.2026 в 14:21
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 августа

Читайте также
Забайкальцы сэкономят на форуме десятки миллионов рублей
Регион не будут строить новый павильон на ВЭФ‑2026
04.08.2026 в 17:45
Школьник из Улан-Удэ пригласил Путина в Бурятию
Президент страны сказал, что подумает
04.08.2026 в 16:11
«Второй месяц дышим гарью»
Пожилые сибиряки после пожара живут в полусгоревшем доме
04.08.2026 в 15:21
Жителям Бурятии сообщили о закрытии въезда на Плато Чингисхана
Оба входа на эко-тропу перекрыты
04.08.2026 в 14:48
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru