В Улан-Удэ рядовая работница почты сорвала планы телефонных аферистов

Сотрудница почты в Улан-Удэ спасла от мошенников сбережения 86-летней бабушки, за что получила от местной полиции символическую награду в виде коробки конфет. Пожилая женщина хотела перевести преступникам 75 тысяч рублей в качестве госпошлины, однако у почтового работника ситуация вызвала подозрение.

Как рассказали в полиции республики, мошенники позвонили пожилой женщине и наплели про то, что ей положена большая компенсация за лекарства, которые она когда-то покупала. Однако для этого нужно сначала заплатить госпошлину в размере 45 тысяч рублей. Бабушка поверила и отправила деньги через почту.

Через некоторое время мошенники снова позвонили пенсионерке, заявив, что перевод не прошёл из-за технической ошибки, поэтому операцию следует повторить. В этот раз надо было перевести уже 75 тысяч рублей. Бабушка пошла в то же почтовое отделение, однако внимательный работник почты выслушав ее рассказ, заблокировала сомнительный перевод и вызвала полицию.

Благодаря её внимательности часть сбережений (75 тысяч) удалось спасти, а по первому переводу заведено уголовное дело.

Фото: МВД РБ