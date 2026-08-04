Общество 04.08.2026 в 17:45
Забайкальцы сэкономят на форуме десятки миллионов рублей
Регион не будут строить новый павильон на ВЭФ‑2026
Текст: Иван Иванов
Из‑за дефицита бюджетных средств в Забайкальском крае принято решение отказаться от строительства нового павильона для участия в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Как сообщает портал «Чита.ру», вместо этого регион сосредоточится на реконструкции уже существующей конструкции — такой подход позволит сэкономить порядка 30 миллионов рублей.
Корпорация развития Забайкальского края объявила аукцион на сумму 19,9 миллиона рублей на проведение работ. Победителем тендера вновь стала компания «Эддисон» из Владивостока, которой руководит Антон Ходарковский. В задачи подрядчика входит усиление металлического каркаса павильона, реставрация террасы, потолка и пола, замена электропроводки, обновление отделки стен, оформление входной группы самоклеящейся плёнкой с орнаментом, монтаж освещения с использованием гибкого неона, а также установка ряда декоративных элементов.
При этом в профильных кругах отмечают, что в условиях ограниченных ресурсов нет практического смысла тратить огромные деньги на строительство новых рекламных конструкций: основная ценность участия региона в форуме — не в масштабе и новизне павильона, а в содержательной повестке, деловых контактах и презентации реальных инвестиционных проектов. Именно поэтому акцент в этом году сделан на рациональном использовании средств при сохранении высокого уровня экспозиции.
Концептуально павильон в 2026 году будет раскрывать тему «пяти стихий»: четыре из них созданы природой, а пятая — энергия людей — станет центральной идеей экспозиции. Архитектурный облик конструкции будет отсылать к образу камня с золотыми прожилками — это символизирует богатые недра Забайкалья. Внутри посетителей разместят в девяти тематических зонах, ключевой из которых станет мультимедийная инсталляция: она проведёт гостей по природным маршрутам, знаковым и туристическим местам края. Важным художественным акцентом экспозиции выступит скульптура «Солнечный миф» заслуженного художника России Даши Намдакова — образ могучего сибирского лося. В торговых зонах «Вкусы Забайкалья» и «Сделано в Забайкалье» местные производители представят свою продукцию: мясные деликатесы, продукты из кедрового ореха, мёд, дикоросы, сувениры и изделия ремесленников. Стоит отметить, что в предыдущие годы расходы на павильон были существенно выше: в 2025 году его стоимость составила 51,8 миллиона рублей, а в 2024‑м — 70,7 миллиона рублей.
Корпорация развития Забайкальского края объявила аукцион на сумму 19,9 миллиона рублей на проведение работ. Победителем тендера вновь стала компания «Эддисон» из Владивостока, которой руководит Антон Ходарковский. В задачи подрядчика входит усиление металлического каркаса павильона, реставрация террасы, потолка и пола, замена электропроводки, обновление отделки стен, оформление входной группы самоклеящейся плёнкой с орнаментом, монтаж освещения с использованием гибкого неона, а также установка ряда декоративных элементов.
При этом в профильных кругах отмечают, что в условиях ограниченных ресурсов нет практического смысла тратить огромные деньги на строительство новых рекламных конструкций: основная ценность участия региона в форуме — не в масштабе и новизне павильона, а в содержательной повестке, деловых контактах и презентации реальных инвестиционных проектов. Именно поэтому акцент в этом году сделан на рациональном использовании средств при сохранении высокого уровня экспозиции.
Концептуально павильон в 2026 году будет раскрывать тему «пяти стихий»: четыре из них созданы природой, а пятая — энергия людей — станет центральной идеей экспозиции. Архитектурный облик конструкции будет отсылать к образу камня с золотыми прожилками — это символизирует богатые недра Забайкалья. Внутри посетителей разместят в девяти тематических зонах, ключевой из которых станет мультимедийная инсталляция: она проведёт гостей по природным маршрутам, знаковым и туристическим местам края. Важным художественным акцентом экспозиции выступит скульптура «Солнечный миф» заслуженного художника России Даши Намдакова — образ могучего сибирского лося. В торговых зонах «Вкусы Забайкалья» и «Сделано в Забайкалье» местные производители представят свою продукцию: мясные деликатесы, продукты из кедрового ореха, мёд, дикоросы, сувениры и изделия ремесленников. Стоит отметить, что в предыдущие годы расходы на павильон были существенно выше: в 2025 году его стоимость составила 51,8 миллиона рублей, а в 2024‑м — 70,7 миллиона рублей.
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