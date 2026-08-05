В Бурятии босоногие сельчане прокладывают путь машинам по разбитой дороге

Сельчане из Телембы возмущены качеством дороги, которая связывает их с Забайкальским краем. Однако толку от их негодования нет. Трасса как была безобразным нагромождением грязи, уходящей вдаль, так и осталась. Даже не верится, что вторая по значимости трасса Бурятии дошла до такого состояния. Речь о республиканской трассе «Улан-Удэ — Романовка — Чита».Первой по значимости трассой в республике является федеральная трасса, идущая из Иркутска в Читу. За ней более или менее следят на федеральные средства. Но вот вторая трасса на Читу оставляет желать лучшего.Между прочим, по этой республиканской трассе расстояние от Улан-Удэ до Читы меньше, чем по федеральной. Это более выгодный вариант, но он не пользуется особым интересом водителей, следующих в направлении «запад-восток» и обратно. В невиданной грязище, перемешанной с водой и камнями, можно попросту застрять. А вот местные игнорировать трассу не могут. Выбора у них нет. Сельские жители доведены до отчаяния, но вынуждены пользоваться этой, с позволения сказать, дорогой XXI века.- Бурятия — дотационный регион, и в 1990-х - начале 2000-х годов финансирование дорожной отрасли практически отсутствовало. Межремонтные сроки (в среднем пять лет) не выдерживались. Капитальный ремонт на дороге «Улан-Удэ - Романовка - Чита» не проводился с советских времен - более 40 лет, - рассказали о ситуации в Минтрансе Бурятии.Местным еравнинцам тоже есть что рассказать.- Дорога очень старая. Как начинаются дожди, так становится просто невозможно. Большегрузы разбили трассу. Мы понимаем, что горнорудным предприятиям надо перевозить свои грузы. Но тогда надо и дорогу нормально отремонтировать. В прошлом году нам обещали, что будет проведен капитальный ремонт дороги, но в будущем. А ездить то нам сейчас надо, - поделились своими бедами жители села Телемба.С советских времен их участок трассы немного подлатывали, подсыпали, но до капремонта дело до сих пор не дошло.Одна из жительниц Телембы, возвращаясь домой из Читы, сняла свежие видеоролики о вопиющем состоянии участка трассы. Через трассу текла вода. И это не река разлилась и вышла на дорогу. Просто был дождь.- Без всякой реки такой ужас. Ходила босиком и промеряла глубину - пройдет ли машина. Все лужи все до единой прошла пешком: смотрела, где глубже, где мельче. Надо проверять, что там внизу, не появилась ли промоина. Но все равно днище несколько раз крепко стукнули, пока ехали. И все так ездят - и большие машины, и маленькие. Тут не разбежишься, невозможно ехать с нормальной скоростью. В прошлом году «КамАЗы», «Шакманы» сидели в грязи, застряв. В прошлом году ролики тоже выкладывали, но толку мало, - говорят граждане.Состояние грязе-водной мешанины, которой тут является дорога, также прощупывают палками.- На краю луж даже эти палки лежат, чтобы, кому надо, могли ими воспользоваться. Вода мутная, ничего не видно. Вот до чего дошло, - жалуются жители Телембы.Кроме того, что нервы водителей и пассажиров напрягает перспектива неожиданной ямы или камня, плохая дорога сильно портит машины. А ремонт тоже стоит денег.Бывает, что делают подсыпку песком.- Но ведь лучше то камни подсыпать. Что песок… большая машина прошла, продавила и опять колея. А у нас в селе и нормальной техники то нет. Вся старинная, наверное, с советских времен. Работать, по сути, нечем. Мы не знаем, что делать. Пусть какие-то средства нам выделят для капитального ремонта, - просят жители.Когда приходят морозы, дороги становятся лучше: участок от Телембы до границы Забайкальского края где-то подсыпят, где-то грейдером пройдутся. Это около 30 километров.- Если бы тяжелая техника не ездила, то проблем бы не было. А так они из Романовки идут груженые в Читу, а оттуда многие возвращаются порожняком. Могли бы загрузиться щебнем, если бы договоренность какая-то была, и высыпать по этой дороге, засыпать ямы. Наши месторождения дают такие большие деньги и республике, и России. Уже устали жаловаться. У нас есть отворот перед Телембой на Целинный. Там тоже люди сильно жаловались, и им сделали хорошую дорогу, теперь спокойно ездят, - не понимают происходящего сельчане.При таких реалиях жизни в селах, про которые рассказывают жители Телембы, как удержать молодых парней и девушек в родных селах? Да и не только молодых.Новое поколение сельчан не хочет ходить босиком по грязи, определяя безопасный путь для проезда машины. Логика подсказывает, что надо бы в первоочередном порядке устранять именно такие моменты.В последние годы, по информации Минтранса Бурятии, дорожный трафик, в частности, на участке 490 - 524 км в Еравнинском районе, вырос в разы (село Телемба - на 490 км дороги).- Основной урон дороге наносят круглосуточные потоки тяжеловесного и крупногабаритного транспорта горнорудных и золотодобывающих компаний, которые идут с перегрузом, в том числе в период весенней оттайки, когда вводятся временные ограничения по нагрузке на ось. Именно большегрузы создают глубокую колею и разрушают дорогу. В настоящее время в рамках содержания ремонт по отсыпке уже неэффективен, необходим именно капитальный ремонт, - отметили в республиканском дорожном ведомстве.Чиновники отмечают положительную тенденцию: ситуация с финансированием дорожных работ стала меняться с 2019 года.- С началом реализации федеральных и национальных проектов объемы финансирования дорожных ремонтов значительно увеличились. Однако привести все дороги в порядок одномоментно невозможно, поэтому работы ведутся поэтапно. В настоящее время на региональной дороге «Улан-Удэ — Романовка - Чита» в ремонте находится более 100 км. Идет капитальный ремонт моста через реку Холой (356-й км). Ремонтируют дорогу между селами Булум и Георгиевское (180 - 195 км). В ремонте участки 217 - 234 км, 234 - 264 км, 357 - 387 км, 369–372 км, 387–404 км, - пояснили в министерстве корреспонденту «Номер один».Подчеркивается, что с момента реализации нацпроектов на автодороге «Улан-Удэ - Романовка - Чита» отремонтировано уже порядка 145 км, включая сложный участок перевала Шанатский.- Сегодня эта дорога входит в опорную сеть дорог России, поэтому ей уделяется большое внимание и работы продолжатся. В настоящее время идет разработка проектной документации по участкам 493 - 511 км, 512 - 524 км дороги «Улан-Удэ - Романовка - Чита» в Еравнинском районе. Работы запланированы на 2028 - 2030 годы, - указали на перспективы нескольких будущих лет чиновники.Региональная дорога «Улан-Удэ - Романовка - Чита» находится на балансе ГКУ «Бурятрегионавтодор», учреждение является государственным заказчиком.- Ямочный ремонт проводится ежегодно в рамках содержания дороги, ямы и промоины засыпают грунтом, выполняется планировка проезжей части автогрейдером. Так, например, в Еравнинском районе в июле работы по засыпке ям и промоин были проведены на участках с 484 по 501 км, на 504 км дороги выполнено устройство водоотводных канав, - отметили в Минтрансе РБ.Всем поясняют, что работы на региональной дороге выполняют не государственные учреждения, а частные подрядные организации, привлекаемые на конкурсной основе. Именно они несут ответственность за обеспечение своих производственных мощностей: приобретение, обслуживание и обновление техники.Что касается горнодобывающих компаний, то, по словам чиновников, они участвуют в восстановлении дорог в экстренных случаях.- Когда проезд становится максимально затрудненным, они помогают с отсыпкой наиболее сложных участков. Между тем АО «Хиагда» выделило 35 млн рублей в рамках соглашения с правительством Бурятии на ремонт трех мостов через реки Кумыхта, Улукта и М. Улухта на автодороге «Романовка – Багдарин» в Баунтовском эвенкийском районе. Однако, учитывая сложное состояние дороги, сложные климатические условия, период весенней оттайки и круглосуточное интенсивное движение тяжеловесного транспорта, дорога требует больших вложений, - сообщило ведомство.Конечно, корреспондент «Номер один» спросил, можно ли поставить на участке дороги знак, который ограничил бы нагрузку на ось для большегрузов? Оказалось, что такие знаки установлены. Кроме того, с периодичностью раз в месяц на дороге устанавливается передвижной пункт весового контроля, в настоящее время он работает в селе Романовка. Еще один стационарный пункт работает на 297 км дороги (село Сосново-Озерское).Также вводятся ограничения по нагрузке на ось в период весенней оттайки.- Однако большегрузы продолжают движение, игнорируя ограничения, - печально признал Минтранс Бурятии.Тревожное признание... Получается, что некие компании осваивают ресурсы Бурятии и игнорируют государственную политику по сбережению дороги. И нам не очень понятно, как республиканские власти намерены заставить владельцев большегрузов соблюдать закон.Да, в будущем может наступить момент, когда трасса пройдет капремонт. А долго ли просуществуют результаты капремонта, если власти бессильны заставить большегрузы соблюдать правила проезда по трассе? Если картина останется без изменений, то затраты на капремонт станут деньгами, выброшенными на ветер.Министерство говорит, что там дорожный трафик вырос в разы. А пункты весового контроля? Видеокамеры, следящие за большегрузами? Посты ГИБДД? Стало ли их тоже в разы больше? Не похоже. Дорога находится в безобразном состоянии, потому что негодование сельчан не конвертируется ни в штрафы, ни в капремонт. Система стоит намертво, и колеса прогресса буксуют в ней так же беспомощно, как старенький УАЗ пытается выбраться из телембинской колеи.