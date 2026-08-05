Экономика и бизнес 05.08.2026 в 09:17
В Улан-Удэ пройдет форум по переработке лекарственных растений
Предприниматели смогут обсудить развитие производства, получить консультации и представить свои проекты потенциальным инвесторам
24 и 25 сентября в Улан-Удэ пройдет форум «Переработка лекарственного растительного сырья: кооперация, инвестиции, стандарты, инновации». Он объединит предпринимателей, ученых, представителей органов власти, производителей и инвесторов, заинтересованных в развитии новой для Бурятии отрасли.
Главной темой встречи станет использование лекарственных растений — от выращивания и научного изучения сырья до его переработки, выпуска готовой продукции и продвижения на рынке.
Участники обсудят, как наладить сотрудничество между государством, наукой и бизнесом, привлечь финансирование и создать в республике полноценную производственную цепочку.
Форум будет полезен производителям фитопродукции и биологически активных добавок, сельхозтоваропроизводителям, питомникам, научным и производственным организациям, потенциальным партнерам и инвесторам. Принять участие также могут жители Бурятии, которые только планируют открыть свое дело в этой сфере.
В программу войдет пленарное заседание с участием главы Бурятии Алексея Цыденова и приглашенных экспертов федерального уровня. Планируется участие представителей Минсельхоза, Минпромторга и Минэкономразвития России, Агентства стратегических инициатив, Фонда содействия инновациям, Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы, а также венчурных фондов «Трамплин» и «Восход».
Для участников проведут три экспертные сессии. Их посвятят требованиям к качеству и стандартизации сырья, современным технологиям переработки и способам продвижения готовой продукции.
Сельхозтоваропроизводители смогут получить индивидуальные консультации по семеноводству, выращиванию и переработке лекарственных растений, экспорту, привлечению финансирования и мерам государственной поддержки. На вопросы ответят специалисты УФНС, Россельхознадзора, Росприроднадзора, центра «Мой бизнес», профильных министерств и институтов развития.
На площадке также развернут выставку инновационных проектов и ярмарку продукции из лекарственных растений. Свои разработки представят предприниматели, питомники, научно-производственные организации и Центр восточной медицины Бурятии.
Отдельная часть программы предназначена для молодых разработчиков и начинающих предпринимателей. Во время питч-сессий они смогут представить свои проекты экспертам и потенциальным инвесторам. Заявки на участие в питч-сессии принимаются онлайн.
Во второй день участники подведут итоги обсуждений, сформируют предложения по развитию отрасли и определят дальнейшие направления сотрудничества.
Форум пройдет в Бурятской государственной сельскохозяйственной академии имени В. Р. Филиппова по адресу: Улан-Удэ, улица Пушкина, 8. Начало регистрации — в 9:00. Подать общую заявку можно по ссылке.
Организатором выступает центр «Мой бизнес» при поддержке главы Бурятии и Минпромторга Бурятии. Мероприятие проводится по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».
Главной темой встречи станет использование лекарственных растений — от выращивания и научного изучения сырья до его переработки, выпуска готовой продукции и продвижения на рынке.
Участники обсудят, как наладить сотрудничество между государством, наукой и бизнесом, привлечь финансирование и создать в республике полноценную производственную цепочку.
Форум будет полезен производителям фитопродукции и биологически активных добавок, сельхозтоваропроизводителям, питомникам, научным и производственным организациям, потенциальным партнерам и инвесторам. Принять участие также могут жители Бурятии, которые только планируют открыть свое дело в этой сфере.
В программу войдет пленарное заседание с участием главы Бурятии Алексея Цыденова и приглашенных экспертов федерального уровня. Планируется участие представителей Минсельхоза, Минпромторга и Минэкономразвития России, Агентства стратегических инициатив, Фонда содействия инновациям, Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы, а также венчурных фондов «Трамплин» и «Восход».
Для участников проведут три экспертные сессии. Их посвятят требованиям к качеству и стандартизации сырья, современным технологиям переработки и способам продвижения готовой продукции.
Сельхозтоваропроизводители смогут получить индивидуальные консультации по семеноводству, выращиванию и переработке лекарственных растений, экспорту, привлечению финансирования и мерам государственной поддержки. На вопросы ответят специалисты УФНС, Россельхознадзора, Росприроднадзора, центра «Мой бизнес», профильных министерств и институтов развития.
На площадке также развернут выставку инновационных проектов и ярмарку продукции из лекарственных растений. Свои разработки представят предприниматели, питомники, научно-производственные организации и Центр восточной медицины Бурятии.
Отдельная часть программы предназначена для молодых разработчиков и начинающих предпринимателей. Во время питч-сессий они смогут представить свои проекты экспертам и потенциальным инвесторам. Заявки на участие в питч-сессии принимаются онлайн.
Во второй день участники подведут итоги обсуждений, сформируют предложения по развитию отрасли и определят дальнейшие направления сотрудничества.
Форум пройдет в Бурятской государственной сельскохозяйственной академии имени В. Р. Филиппова по адресу: Улан-Удэ, улица Пушкина, 8. Начало регистрации — в 9:00. Подать общую заявку можно по ссылке.
Организатором выступает центр «Мой бизнес» при поддержке главы Бурятии и Минпромторга Бурятии. Мероприятие проводится по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».
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